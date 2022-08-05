Ankara'da halk ekmek 3 TL mi oldu? Halk ekmeğe zam mı geldi? Ankara'da halk ekmek ne kadar oldu? Hijyenik olarak yapılmasının yanında fiyatının uygun olması nedeniyle pek çok vatandaş tarafından tercih edilen halk ekmeğe Ankara'da zam geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi maliyetlerdeki artış nedeniyle 250 gram ekmeğin satış fiyatını 2 TL'den 3 TL'ye çıktığını açıkladı. Ankara halk ekmek zammı 8 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Ankara'da halk ekmek 3 TL mi oldu? Halk ekmeğe zam mı geldi? Ankara'da halk ekmek ne kadar oldu? Hijyenik olarak yapılmasının yanında fiyatının uygun olması nedeniyle pek çok vatandaş tarafından tercih edilen halk ekmeğe Ankara'da zam geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi maliyetlerdeki artış nedeniyle 250 gram ekmeğin satış fiyatını 2 TL'den 3 TL'ye çıktığını açıkladı. Ankara halk ekmek zammı 8 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Ankaralıları üzen bir gelişme yaşandı... Ankara'da yüz binlerce kişinin tercih ettiği halk ekmeğe zam yapıldığı açıklandı. Yapılan zammın oranı ise pek çok kişiyi şaşırttı. Halk ekmeğe maliyet artışları ve artan giderler nedeniyle zam yağpıldığı açıklandı. Vatandaşlar ise gelen zam karşısında şaşkın.

Ankara'da halk ekmek 3 TL mi oldu?

Ankara Büyükşehir Belediyesi halk ekmek satış fiyatlarında güncellemeye gitti. Yüzde 50 oranında zam yapılan halk ekmeğin fiaytı 2 TL'den 3 TL'ye çıktı. 250 gram ekmeğin fiyatına yapılan bu zam pek çok Ankaralıyı üzdü.

Ankara'da halk ekmek ne kadar oldu?

Maliyetlerdeki bu yükselişlerin Halk Ekmek'te de fiyat artışını zorunlu kıldığı savunulan açıklamada, "Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 8 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla kar elde etmeksizin ve maliyetine 3 lira olarak belirlenmiştir. Piyasada 200 gram normal ekmek halen 4 TL'ye satılmaktadır. Yeni uygulama İstanbul, İzmir ve Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacaktır." denildi.

Ankara Halk Ekmek nedir?

Ankara Halk Ekmek ya da tam adıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Anonim Şirketi, Ankara il genelinde Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ve halka hizmet odaklı kurulmuş şirket.

14 Ağustos 1979 tarihinde 70.000.000 TL sermaye ile kuruldu. İlk kurulduğu dönemlerde 270.000 ekmek üreten AHE günümüzde günde 1.000.000 ekmek üretmektedir. Ankara'nın tüm ilçelerinde şubeleri ve fabrikaları bulunmaktadır.