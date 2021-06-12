Marsta selfie çeken robot

Kızıl gezegene yönelik hemen her ülkenin bir planı var. Başta ABD ve Rusya olmak üzere Çin yönetimi de bu gezegende ana hadeflere ulaşmak amacıyla bilimsel testlerne ivme kazandırmış durumda. Robotik çalışmalar ise bu sürecin önemli adımlarından

Çinli robot Zhurong, marsta çektiği selfie ile gündeme oturdu. Kızıl gezegen marstan gönderilen fotoğraflar dünyanın gündemine oturmuştu. Beş yıldızlı bir kırmızı bayrak önünde gerçekleşen bu görüntü hafızalara kazınırken Çin için de ulusal bir başarı olarak nitelendirildi.

Kanatlar gibi açılmış güneş panelleri ve uzun bir boynun ucuna işaret eden iki kamerası olan kuş benzeri robot, ayrılabilir bir kamera kullanarak iniş platformunun yanında kendisini fotoğrafladı. Bu "selfie", kırmızımsı bir atmosferde ulusal bayrağı Mars topraklarının üzerine yerleştiren iniş platformu olan Çin uzay ajansı için de aynı bir gurur olarak tanımlandı.

Görüntüler için tören düzenlendi

Ajans, bu görüntülerin yayınlanması için bir tören düzenledi. Dünyadan yaklaşık bir yıllık bir yolculuğun ardından mayıs ortasında bölgeye ulaşan robot, kızıl gezegenin topraklarındaki altı tekerleğinin izlerinin de fotoğrafını çekti. Mars'taki "Çin'in ayak izi" ile ilgili, uzay ajansı memnuniyetle karşıladı.

Çin mitolojisindeki ateş tanrısı "Zhurong", yaklaşık 240 kg ağırlığında ve üç aylık görevi boyunca toprak ve atmosferik analizler yapmak ve kızıl gezegenin haritasını çıkarıyor. Bu robotun marsa gönderilmesi,Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyada böyle bir operasyonda başarılı olan ikinci Asya ülkesi için bir ilk.

Kızıl gezegene yönelik hemen her ülkenin bir planı var. Başta ABD ve Rusya olmak üzere Çin yönetimi de bu gezegende ana hadeflere ulaşmak amacıyla bilimsel testlerne ivme kazandırmış durumda. Robotik çalışmalar ise bu sürecin önemli adımlarından...

Ulusal Çin uzay çalışmaları

Çin Halk Cumhuriyeti'nin uzay programı Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından yürütülüyor. İlk Çin mürettebatlı uzay programı, Yang Liwei'nin 2003'te Shenzhou 5 ile başarılı bir uçuşunda hız kazanıp, bir teknolojik gelişme programı sona erdiğinde başladı. Bu başarı, Çin'i insanları uzaya bağımsız olarak gönderen üçüncü ülke konumuna da yükseltti.

Uzaya yönelik uluslararası kısıtlamalar

Güvenlik endişeleri nedeniyle, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden gelen araştırmacıların, bir Çin devlet kuruluşu veya birimi bulunan Çin vatandaşlarıyla çalışması yasaklandı. 2011'de 112. ABD Kongresi, NASA'nın fonlarının kullanılarak NASA tesislerinde Çinli ziyaretçilerin ağırlanmasını yasaklama kararı aldı.2013'te ABD Kongresi, Çin vatandaşlarının NASA'dan feragat etmeden NASA tesislerine girmesini yasaklayan bir yasayı onaylayarak da dikkatleri üzerine çekmişti.

Mars ile ilgili çalışmalar

Çin Ulusal Uzay İdaresinin yöneticisi Sun Laiyan, 20 Temmuz 2006 yılında Çin'in önümüzdeki beş yıl boyunca, Onbirinci Beş Yıllık Plan Programı döneminde kızıl gezegene yönelik derin uzay araştırmalarına odaklanacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.İlk mürettebatsız Mars keşif programı, 2033-2043 yılları arasında sürebileceği gibi, 2040-2060 yıllarında da mürettebatlı bir aşamadan geçebileceği palanlar arasında. 2011'de insanlı görev için hazırlanan Mars 500 çalışması du bu adımlar arasında yer aldı.

Marsa dair ulusal hedeflemeler

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin uzun vadeli hedefleri arasında isi şunlar bulunuyor:Uzay bilimi dünyasındaki konumlarını iyileştirmek,Mürettebatlı bir uzay istasyonu kurmak,Aya Mürettebatlı Görevler, İnsanlı bir Ay üssü oluşturmak, Mars'a insansız görev, Endüstriyel gelişme için Dünya-Ay alanından yararlanmak. Bu eksende ana amaç, enerjiyi dünyaya ışınlayacak uzaya dayalı güneş enerjisi uydularının inşası.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.