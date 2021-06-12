Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet, Libya Milli Birlik Hükümeti (MBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Başkanlık Konseyi Üyeleri Abdullah El-Lafi ve Musa El-Koni ile görüşme yaptı.