Trabzonspor Medipol Başakşehir maç özeti | Trabzonspor - Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
Trabzonspor Medipol Başakşehir maç özeti merak konusu haline geldi. Spor Toto Süper Lig'de nefesler tutuldu ve Medical Park stadında gerçekleştirilen maçın kadrosunda kimler yer aldı? Trabzonspor - Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı istatistikleri ve puan sonucu...
2021-12-26 21:48:01
Trabzonspor Medipol Başakşehir maç özeti merak konusu haline geldi. Spor Toto Süper Lig'de nefesler tutuldu ve Medical Park stadında gerçekleştirilen maçın kadrosunda kimler yer aldı? Golleri kim attı? Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı istatistikleri ve puan sonucu...
Trabzonspor - Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
Medical Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmanın hakemleri; Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey oldu. Trabzonspor cephesinde Hüseyin Türkmen 32. dakikada; Medipol Başakşehir cephesinde de Ndayishimiye 45. dakikada ve Okaka 89. dakikada sarı kartı gördü.
Oldukça çekişmeli geçen Trabzonspor Medipol Başakşehir karşılaşması golsuz 0-0 berabere bitti.
Trabzonspor Medipol Başakşehir maç özeti
48. dakikada Visca'nın sağ taraftan pasında ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Gulbrandsen'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
51. dakikada Visca ile köşe vuruşu sonrasında verkaç yapan Aleksic'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.
63. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.
67. dakikada sol taraftan ceza alanına doğru sokulan Gulbrandsen'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.
75. dakikada Chadli'nin pasında ceza alanı içinde Okaka'nın dönerek vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.
89. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Okaka'nın kafa vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
90+1. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanında yakın mesafeden Koita'nın sert şutunda, top üstten auta gitti.
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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