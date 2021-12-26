Trabzonspor Medipol Başakşehir maç özeti | Trabzonspor - Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

Trabzonspor Medipol Başakşehir maç özeti merak konusu haline geldi. Spor Toto Süper Lig'de nefesler tutuldu ve Medical Park stadında gerçekleştirilen maçın kadrosunda kimler yer aldı? Trabzonspor - Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı istatistikleri ve puan sonucu...