Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maç özeti | Çaykur Rizespor Gaziantep FK maç kaç kaç bitti golleri kim attı?

Çaykur Rizespor Gaziantep FK maç kaç kaç bitti golleri kim attı? Merakla beklenen Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçının golleri, kartları ve maç özeti haberin detay kısmında yer alıyor. Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı 1-0 sonuçlandı. Peki ama golü kim attı? Kim kırmızı ve sarı kart gördü? İşte Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçının heyacanlı dakikaları ve maç özeti...