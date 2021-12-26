Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maç özeti | Çaykur Rizespor Gaziantep FK maç kaç kaç bitti golleri kim attı?
Çaykur Rizespor Gaziantep FK maç kaç kaç bitti golleri kim attı? Merakla beklenen Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçının golleri, kartları ve maç özeti haberin detay kısmında yer alıyor. Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı 1-0 sonuçlandı. Peki ama golü kim attı? Kim kırmızı ve sarı kart gördü? İşte Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçının heyacanlı dakikaları ve maç özeti...
2021-12-26 15:36:41
Çaykur Rizespor Gaziantep FK maç kaç kaç bitti golleri kim attı? Merakla beklenen Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçının golleri, kartları ve maç özeti haberin detay kısmında yer alıyor. Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı 1-0 sonuçlandı. Peki ama golü kim attı? Kim kırmızı ve sarı kart gördü? İşte Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçının heyacanlı dakikaları ve maç özeti...
Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maç özeti
Çaykur Didi stadında karşı karşıya gelen Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçının hakemleri; Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun oldu. Maçın tek golünü Gziantep FK oyuncusu Maxim penaltıdan 44. dakikada attı.
56. dakikada Boldrin'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Gökhan Gönül'ün yerden pasında, penaltı noktasında Sabo'nun müsait durumdaki vuruşunda top üsten auta gitti.
63. dakikada Maxim'in ara pasında defansın arkasına sarkan Figueiredo'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra sert şutunda, top üsten auta çıktı.
74. dakikada savunmanın hatasından yararlanarak araya giren Umar'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Günay Güvenç, son anda topu kornere atmayı başardı.
81. dakikada Alberk Koç'un uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Kitsiou'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda üst direğe çarptı. Oyun alanına dönen topu, kaleci Tarık Çetin kontrol etti.
89. dakikada Maxim'in ara pasında defansın arkasına sarkan Dicko'nun vuruşunda, kaleci Tarık Çetin topu kornere çeldi.
Çaykur Rizespor - Gaziantep FK karşılaşması 1-0 deplasmanın üstünlüğüyle sona erdi.
Maç Sonu Gaziantep FK ve Rize Spor Puan Durumu
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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