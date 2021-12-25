Galatasaray Antalyaspor maç özeti | Galatasaray Antalyaspor maçı golleri kim attı?
Galatasaray Antalyaspor maçı golleri kim attı? Galatasaray Antalyaspor maç özeti futbolseverler tarafından araştırılıyor. Nef stadında oynanan maç 2-0 son buldu. Peki ama maçın gollerini kim attı? Hakemler kimlerdi? İşte detaylar...
2021-12-25 20:48:05
Galatasaray Antalyaspor maçı golleri kim attı? Galatasaray Antalyaspor maç özeti futbolseverler tarafından araştırılıyor. Nef stadında oynanan maç 2-0 son buldu. Peki ama maçın gollerini kim attı? Hakemler kimlerdi? İşte detaylar...
Galatasaray Antalyaspor maç özeti
Hakemliğini; Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş'un üstlendiği Galatasaray Antalyaspor maçının sonucu 2-0 Galatasaray galibiyetiyle son buldu.
51. dakikada sağdan serbest vuruş kullanan Güray Vural, topu ceza sahası önünde bulunan Doğukan Sinik'e verdi. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü
52. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Hücumdaki baskı sonrası kazanılan topla hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0
58. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Feghouli'nin yerden şutunda, top direğin dibinden auta gitti.
60. dakikada Fredy'nin ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta, kaleci İsmail Çipe topu yandan kornere çeldi.
89. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası önünde uygun durumda topla buluşan Mustafa Muhammed'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Boffin'de kaldı. (AA)
Galatasaray Antalyaspor maçı golleri kim attı?
Golleri Galatasaray oyuncularından; Feghouli 45+1. dakikada, Kerem Aktürkoğlu 52. dakikada attı.
Fraport TAV Antalyaspor oyuncularından; Naldo 21. dakikada, Veysel Sarı 55. dakikada, Milosevic 84. dakikada sarı kart gördü. Galatasaray'da ise; Aytaç Kara 28. dakikada, Marcao 50. dakikada, Kerem Aktürkoğlu 78. dakikada, Oğulcan Çağlayan 90+5. dakikada sarı kart gördü.
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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