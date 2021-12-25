Galatasaray Antalyaspor maç özeti | Galatasaray Antalyaspor maçı golleri kim attı?

Galatasaray Antalyaspor maçı golleri kim attı? Galatasaray Antalyaspor maç özeti futbolseverler tarafından araştırılıyor. Nef stadında oynanan maç 2-0 son buldu. Peki ama maçın gollerini kim attı? Hakemler kimlerdi? İşte detaylar...