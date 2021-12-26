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Aytemiz Alanyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük maç özeti | Maçın gollerini kim attı ve maç kaç kaç bitti?
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TIMETURK / SPOR / Aytemiz Alanyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük maç özeti | Maçın gollerini kim attı ve maç kaç kaç bitti?

Aytemiz Alanyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük maç özeti | Maçın gollerini kim attı ve maç kaç kaç bitti?

Aytemiz Alanyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük maç özeti | Aytemiz Alanyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması 1-1 berabere sona erdi. Peki ama golleri kim attı? Alanyaspor Karagümrük maçı sarı kartı kim gördü? İşte merak edilen detaylar...

1 Saat Önce
2021-12-26 19:35:30
Aytemiz Alanyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük maç özeti | Maçın gollerini kim attı ve maç kaç kaç bitti?

Bahçeşehir Okulları stadında karşılaşan Aytemiz Alanyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması 1-1 berabere bitti. Alper Ulusoy, Mehmet Salih Mazlum, Ata Yıldırım hakemliğinde oynanan karşılaşmada; Karagümrük oyuncularından Jimmy Durmaz 6. dakikada, Salih Dursun 83. dakikada ve Alanyaspor oyuncularından Tayfur Bingöl 21. dakikada sarı kart gördü. Türk Telekom

Aytemiz Alanyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük maç özeti

54. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Novais'in ceza sahasına yaptığı ortada Davidson topa kafayı vurdu. Kaleci Viviano parmaklarının ucuyla topu kornere gönderdi.

57. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Davidson'un pasında Efkan Bekiroğlu, ceza yayının dışından kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu çekti. Yerden seken top ağlarla buluştu: 1-0

69. dakikada orta alanda topla buluşan Biglia'nın gönderdiği derin pasta Borini, ceza sahası içinde kontrol ettiği meşin yuvarlağı uzak köşeye göndermek istedi. Top az farkla dışarı çıktı.

70. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Sol kanattan Balkovec'in ceza sahasına ortasında ön bölüme doğru hareketlenen Pesic'in topuğuyla yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak sağ köşeden ağlara gitti: 1-1

88. dakikada Emre Akbaba'nın savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Babacar'ın çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Viviano'dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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