Aytemiz Alanyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük maç özeti | Maçın gollerini kim attı ve maç kaç kaç bitti?

Aytemiz Alanyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük maç özeti | Aytemiz Alanyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması 1-1 berabere sona erdi. Peki ama golleri kim attı? Alanyaspor Karagümrük maçı sarı kartı kim gördü? İşte merak edilen detaylar...