Göztepe - Adana Demirspor maç özeti | Göztepe - Adana Demirspor 1-1 bitti

Göztepe - Adana Demirspor özetini sizler için derledik. Göztepe - Adana Demirspor karşılaşmasının sonucu 1-1 oldu. Gürsel Aksel Stadındaki karşılaşmanın hakemliğini kimler yaptı? Göztepe - Adana Demirspor maçı kadrosu, istatistikleri ve maç özeti...