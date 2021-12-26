Göztepe - Adana Demirspor maç özeti | Göztepe - Adana Demirspor 1-1 bitti
Göztepe - Adana Demirspor özetini sizler için derledik. Göztepe - Adana Demirspor karşılaşmasının sonucu 1-1 oldu. Gürsel Aksel Stadındaki karşılaşmanın hakemliğini kimler yaptı? Göztepe - Adana Demirspor maçı kadrosu, istatistikleri ve maç özeti...
2021-12-26 20:57:09
Göztepe - Adana Demirspor özetini sizler için derledik. Göztepe - Adana Demirspor karşılaşmasının sonucu 1-1 oldu. Gürsel Aksel Stadındaki karşılaşmanın hakemliğini kimler yaptı? Göztepe - Adana Demirspor maçı kadrosu, istatistikleri ve maç özeti...
Göztepe - Adana Demirspor 1-1 bitti!
Gürsel Aksel stadında gerçekleştirilen Göztepe - Adana Demirspor karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Adana Demirspor oyuncusu Balotelli 16. dakikada, Göztepe oyuncusu Rassoul ise 78. dakikada kendi kalesine gol attı.
Sarı Kartlar; 11. dakikada Lourency, 40. dakikada Branko Katic (Kaleci antrenörü), 50. dakikada Arslanagic (Göztepe), 20. dakikada Gökhan İnler, 40. dakikada Gökhan Göktürk (Sportif direktör) (Adana Demirspor)
Dk. 11 Lourency, Dk. 40 Branko Katic (Kaleci antrenörü), Dk. 50 Arslanagic (Göztepe), Dk. 20 Gökhan İnler, Dk. 40 Gökhan Göktürk (Sportif direktör) (Adana Demirspor)
Göztepe - Adana Demirspor maç özeti
48. dakikasında sağ kanattan Soner Aydoğdu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki Atınç ve Arslanagic'in dokunamadığı top yandan dışarı çıktı.
51. dakikada Soner Aydoğdu'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic'in vuruşunda, top üst direğe çarpıp auta gitti.
78. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Adana Demirspor yarı sahasında Obinna topla ilerlediği sırada Stambouli'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak Rassoul'e geldi. Topu kaleci Muric'e vermek isteyen Rassoul'un ters vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
89. dakikada Obinna'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Yalçın Kayan'ın şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
90+7. dakikada ceza sahası girişinde topla buluşan Belhanda'nın şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Göztepe - Adana Demirspor Kadrosu
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Göztepe - Adana Demirspor İstatistikleri
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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