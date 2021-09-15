Sakaryaspor'un gol makinası Ozan Sol Çorum FK maçına hazır!

Kırmızı grubun güçlü ekiplerinden Sakaryaspor tam kadro Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Sarıyer maçında güzel oyun ve 3 puan alan yeşil-siyahlılarda bir günlük iznin ardından Pazar günü oynayacağı Çorum FK maçı hazırlıklarına başladı.

Sarıyer galibiyetiyle moral bulan yeşil-siyahlılar teknik direktör Ercüment Coşkundere yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde antrenmanı gerçekleştirdi.

Öte yandan gollerine ara vermeden devam eden Ozan Sol'un da Çorum FK maçına hazır olduğu ve gollerine kaldığı yerden devam etmek için elinden geleni yapacağı belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.