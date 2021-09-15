Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ilk maçına 15 Eylül'de çıkıyor. Ülkemizi devler aranasında temsil eden Beşiktaş kendi sahasında Almanya'nın zorlu ekiplerinden Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Zorlu mücadele bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Takımlarının maçlarını izlemek isteyen taraftaralar Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ilk maçına 15 Eylül'de çıkıyor. Ülkemizi devler aranasında temsil eden Beşiktaş kendi sahasında Almanya'nın zorlu ekiplerinden Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Zorlu mücadele bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Takımlarının maçlarını izlemek isteyen taraftaralar Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor.

Temsilcimiz Beşiktaş devler liginde ilk maçına bua akşam çıkıyor. Zorlu mücadele öncesi takımlar son hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında Alman devi Borussia Dortmund'u kendi sahasunda konuk edecek. Beşiktaş taraftarları da uzun aradan sonra takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde desteklemek isteyen taraftarlar pandemi nedeniyle maçları tribünden değil de evden izlemek istiyor. Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda saat kaçta? sorusu bir çok Beşiktaş taraftarı tarafından sorulıyor.

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı Acun Ilıcalı'nın dijital dizi ve film platformu Exxen'de yayınlanacak ExxenSpor'a aylık yada sezonluk üye olarak Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları kesintisiz izlenebilir.

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı saat kaçta başlayacak?

Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile karşılacak olan Beşiktaş'ın maçı 15 Eylül saat 19:45'te başlayacak.

Tribünlerce 20 bin taraftar olacak

Dev mücadelede yaklaşık 20 bin futbolsever, tribünde olacak. Pandemi koşulları sebebiyle yarı kapasite için satılan biletlerin tamamını tüketen taraftarlar, takımlarına tam destek olacak.

Beşiktaş muhtemel 11

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Borussia Dortmund muhtemel 11

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Witsel, Bellingham, Reus, Haaland, Brandt

Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı hakemi kim?

Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi C grubu ilk maçının hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz olacak.

Beşiktaş'ın son 5 Avrupa maçında 1 galibiyeti var

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenen siyah-beyazlı ekip, Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi, 1'er beraberlik ve galibiyet aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ve Wolves'a yenilen Beşiktaş, aynı organizasyonda Slovan Bratislava'yı yenmeyi başarmıştı. Siyah-beyazlı ekip PAOK ile oynadığı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde rakibine yenilirken, normal süresi berabere biten maçta Rio Ave'ye ön eleme turunda penaltılarla yenildi.

Sergen Yalçın'ın ilk devler ligi maçı

Borussia Dortmund maçı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için de bir ilk olacak. Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek. Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Welinton Souza, Cyle Larin ve Kenan Karaman da forma giymeleri halinde Sergen Yalçın'la birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.