Gaziantep FK - Bursaspor maç özeti | Gaziantep FK - Bursaspor maçı kaç kaç bitti golleri kim attı sarı kartı kim gördü?

Gaziantep FK - Bursaspor maç özeti merak konusu haline geldi. Gaziantep FK - Bursaspor maçı Kalyon Stadında 1-1 bitti. Peki ama golleri kim attı? Sarı kart gören oldu mu? İşte Gaziantep FK - Bursaspor maçı hakkında merak edilen detaylar...