Gaziantep FK - Bursaspor maç özeti | Gaziantep FK - Bursaspor maçı kaç kaç bitti golleri kim attı sarı kartı kim gördü?
Gaziantep FK - Bursaspor maç özeti merak konusu haline geldi. Gaziantep FK - Bursaspor maçı Kalyon Stadında 1-1 bitti. Peki ama golleri kim attı? Sarı kart gören oldu mu? İşte Gaziantep FK - Bursaspor maçı hakkında merak edilen detaylar...
2021-12-31 14:03:07
Gaziantep FK - Bursaspor maç özeti merak konusu haline geldi. Gaziantep FK - Bursaspor maçı Kalyon Stadında 1-1 bitti. Peki ama golleri kim attı? Sarı kart gören oldu mu? İşte Gaziantep FK - Bursaspor maçı hakkında merak edilen detaylar...
Gaziantep FK - Bursaspor maçı kaç kaç bitti golleri kim attı sarı kartı kim gördü?
Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Samet Çiçek hakemliğinde Kalyon Stadında gerçekleştirilen Gaziantep FK - Bursaspor maçının sonucu 1-1 oldu.
Goller;
56. dakika Mirza Cihan - Gaziantep FK
61. dakika Burak Altıparmak - Bursaspor
Sarı Kartlar;
77. dakika Mirza Cihan - Gaziantep FK
87. dakika Kubilay Sönmez - Bursaspor
105. dakika Taha Altıkardeş - Bursaspor
113. dakika Tuğbey Akgün - Bursaspor
Gaziantep FK - Bursaspor maç özeti
5. dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında, ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan El Messaoudi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
Maçın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.
56. dakikada Gaziantep FK'nin golü geldi. Orta sahada topla buluşan Maxim, pasını Mirza Cihan'a verdi. Ceza sahası içerisinde vuruşunu yapan Mirza, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
61. dakikada Bursaspor eşitliği sağladı. Ceza sahası içerisinde kaleciden dönen topa Burak Altıparmak'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
Karşılaşmanın normal süresi 1-1 bitti.
- Penaltı atışları
Gaziantep FK'de penaltıları Maxim, Kitsiou, Yusuf Türk, Mirza Cihan ve Doğan Erdoğan kullandı. Bursaspor'da ise penaltılarda topun başına İsmail Yüksek, Kerem Şen, Luka Capan, Tuğbey Akgün ve Batuhan Kör geçti.
Ev sahibi ekip 5 penaltıyı da gole çevirirken, Bursaspor ilk 4 penaltısında topu filelerle buluşturdu. Konuk ekibin Batuhan Kör'le kullandığı son penaltıda kaleci Mustafa Burak Bozan gole izin vermedi.
Penaltı atışları sonucunda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Gaziantep FK adını son 16 turuna yazdırırken, Bursaspor ise kupaya veda etti.
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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