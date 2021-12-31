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TIMETURK / SPOR / Beşiktaş - Altay maç özeti | Beşiktaş - Altay maçı gollerini kim attı?

Beşiktaş - Altay maç özeti | Beşiktaş - Altay maçı gollerini kim attı?

Beşiktaş - Altay maçının ardından özeti büyük merak konusu oldu. Beşiktaş - Altay karşılaşması Vodafone Park Stadında oynandı. Peki ama Beşiktaş - Altay maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Altay maçı 1-0 olarak son buldu ve Beşiktaş kazanarak, son 16 turuna adını yazdırdı. İşte Beşiktaş - Altay maçı detayları...

3 Saat Önce
2021-12-31 12:37:58
Beşiktaş - Altay maç özeti | Beşiktaş - Altay maçı gollerini kim attı?

Beşiktaş - Altay maçının ardından özeti büyük merak konusu oldu. Beşiktaş - Altay karşılaşması Vodafone Park Stadında oynandı. Peki ama Beşiktaş - Altay maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Altay maçı 1-0 olarak son buldu ve Beşiktaş kazanarak, son 16 turuna adını yazdırdı. İşte Beşiktaş - Altay maçı detayları...

Beşiktaş - Altay maçı gollerini kim attı?

Vodafone Park Stadında oynanan maçın kazananı Beşiktaş oldu ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Maçın hakemleri Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral oldu. MAçın tek golünü ise Beşiktaş oyuncusu Atiba 61. dakikada attı.

Sarı Kartlar;

30. dakika Ceyhun Gülselam - Altay

60. dakika Thaciano - Altay

79. dakika Naderi - Altay

35. dakika Umut Meraş - Beşiktaş

55. dakika Atiba - Beşiktaş

77. dakika Montero - Beşiktaş

Beşiktaş - Altay maç özeti

15. dakikada Ghezzal'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Atiba topu kafayla Oğuzhan'ın önüne bıraktı. Oğuzhan'ın bekletmeden pasında altıpasın önünde topla buluşan Batshuayi'nin rakibini geçtikten sonra dokunduğu meşin yuvarlağı kaleci Cihan çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

61. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Josef'in yerden vuruşunda, kaleci Cihan meşin yuvarlağı tokatladı. Altıpasın hemen önünde topu alan Atiba, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

66. dakikada Montero'nun hatasıyla topu alan Ahmed Rayan daha müsait durumdaki Rodriguez'i gördü. Bu oyuncunun yerden sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşmanın sonucu Beşiktaş 1, Altay 0 olarak son buldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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