Beşiktaş - Altay maç özeti | Beşiktaş - Altay maçı gollerini kim attı?

Beşiktaş - Altay maçının ardından özeti büyük merak konusu oldu. Beşiktaş - Altay karşılaşması Vodafone Park Stadında oynandı. Peki ama Beşiktaş - Altay maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Altay maçı 1-0 olarak son buldu ve Beşiktaş kazanarak, son 16 turuna adını yazdırdı. İşte Beşiktaş - Altay maçı detayları...