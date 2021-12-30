Sivasspor - Ankaragücü maç özeti | Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü maçı kaç kaç bitti golleri kim attı?

Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü maçı kaç kaç bitti golleri kim attı? Sivasspor - Ankaragücü maç özeti büyük merak konusu oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarından Sivasspor - Ankaragücü maçı 2-1 sona erdi. Peki ama golleri kim attı? İşte detaylar...