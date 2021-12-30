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Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maç özeti | Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti golleri kim attı?
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TIMETURK / SPOR / Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maç özeti | Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti golleri kim attı?

Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maç özeti | Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti golleri kim attı?

Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti golleri kim attı? Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maç özeti futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Ziraat Türkiye Kupası için Yeni Malatya Stadında gerçekleştirilen karşılaşmanın detaylarını derledik. Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı son dakika detayları...

2 Saat Önce
2021-12-30 15:17:38
Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maç özeti | Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti golleri kim attı?

Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti golleri kim attı? Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maç özeti futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Ziraat Türkiye Kupası için Yeni Malatya Stadında gerçekleştirilen karşılaşmanın detaylarını derledik. Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı son dakika detayları...

Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maç özeti

Alper Ulusoy, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken hakemliğinde; Yeni Malatya stadında oynanan maçın sonucu 3-2 oldu.

9. dakikada konuk ekip öne geçti. Akabueze'nin pasıyla ceza sahasında buluşan Doğan Can Davas'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

32. dakikada sağ kanattan gelişen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor atağında Haqi Osman'ın pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Muhammed Emin Sarıkaya'nın vuruşunda top kaleci Hüseyin Koç'ta kaldı.

37. dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor farkı ikiye çıkardı. Akabueze'nin savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Keny, Sadık Çiftpınar'ı çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ahmet Eyüp Türkaslyan'ın solundan filelerle buluştu: 0-2

41. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor farkı bire indirdi. Aabid'in savunma arkasına attığı pasla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2

55. dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor farkı tekrar ikiye çıkardı. Süleyman Luş'un pasıyla ceza sahasında buluşan Doğan Can Davas'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst dire çarparak kaleye gitti: 1-3

89. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor farkı bire indirdi. Mert Örnek'in sağ kanattan yaptığı ortayla buluşan Adem Büyük'ün bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti golleri kim attı?

Yeni Malatya ve Bandırmaspor karşılaşması; 3-2 Royal Hastanesi Bandırmaspor'un son 16 turuna adını yazdırmasıyla son buldu.

Goller;

9. dakika Doğan Can Davas - Royal Hastanesi Bandırmaspor

55. dakika Doğan Can Davas - Royal Hastanesi Bandırmaspor

37. dakika Keny - Royal Hastanesi Bandırmaspor

41. dakika Mustafa Eskihellaç - Royal Hastanesi Bandırmaspor

89. dakika Adem Büyük - Royal Hastanesi Bandırmaspor

Sarı Kartlar

19. dakika Levent Ayçiçek - Royal Hastanesi Bandırmaspor

68. dakika Okan Alkan - Royal Hastanesi Bandırmaspor

26. dakika Adem Büyük - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

57. dakika Aabid - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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