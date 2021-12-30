Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maç özeti | Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti golleri kim attı?

Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti golleri kim attı? Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maç özeti futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Ziraat Türkiye Kupası için Yeni Malatya Stadında gerçekleştirilen karşılaşmanın detaylarını derledik. Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı son dakika detayları...