Konyaspor - Ümraniyespor maç özeti | Konyaspor - Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti golleri kim attı?

Konyaspor - Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti golleri kim attı? İttifak Holding Konyaspor: 2 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0 olarak sonuçlandı. Peki ama Konyaspor gollerini kim attı? İşte merak edilen Konyaspor - Ümraniyespor maç özeti ve detayları...