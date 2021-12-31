Konyaspor - Ümraniyespor maç özeti | Konyaspor - Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti golleri kim attı?
Konyaspor - Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti golleri kim attı? İttifak Holding Konyaspor: 2 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0 olarak sonuçlandı. Peki ama Konyaspor gollerini kim attı? İşte merak edilen Konyaspor - Ümraniyespor maç özeti ve detayları...
2021-12-31 12:58:35
Konyaspor - Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti golleri kim attı? İttifak Holding Konyaspor: 2 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0 olarak sonuçlandı. Peki ama Konyaspor gollerini kim attı? İşte merak edilen Konyaspor - Ümraniyespor maç özeti ve detayları...
Konyaspor - Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti golleri kim attı?
Sarper Barış Saka, İlker Takpak, Kemal Yılmaz hakemliğinde oynanan karşılaşma MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadında yapıldı. Maçın sonunda İKonyaspor, son 16 turuna adını yazdırmayı başardı.
Goller;
49. dakika Michalak - İttifak Holding Konyaspor
58. dakika Ahmed Hassan - İttifak Holding Konyaspor
Sarı Kartlar;
18. dakika Yiğithan Güveli - Bereket Sigorta Ümraniyespor
Konyaspor - Ümraniyespor maç özeti
31. dakikada Çekiçi'nin ceza sahası içine ortasında, topla buluşan Ahmed Hassan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir'de kaldı.
34. dakikada Adil Demirbağ'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Orkun Özdemir topu kornere çeldi.
38. dakikada Barış Yardımcı'nın ceza sahası içerisine ortasında, topa iyi yükselen Serdar Gürler'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
49. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Savunmadan atılan ara pasına hareketlenen Michalak, topu hızlı bir şekilde sürerek ceza sahasına getirdi. Kaleci Orkun Özdemir ile karşı karşıya kalan Michalak'ın vuruşunda, top ağlara gitti: 1-0.
58. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Serdar Gürler'in sol kanattan ortasında, topa iyi yükselen Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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