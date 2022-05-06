1959'dan önce Galatasaray kaç kere şampiyon oldu? 1959 öncesi Fenerbahçe-Beşiktaş şampiyonluk sayıları? TFF kurulmadan önce (1959) Beşiktaş kaç kere şampiyon oldu? TFF kurulmadan önce hangi takım kaç kere şampiyon oldu? Spor gündeminde bir süredir 1959 öncesi alınan şampiyonlukların kabul edilip edilmeyeceği tartışmaları yer alıyor. Fenerbahçe 2021'in mart ayında TFF'ye başvurarak 1959 öncesi şampiyonlukların da değerlendirmeye alınmasını istemişti. TFF'nin yanıtı beklenirken taraftaralar 1959 öncesi hangi takımın kaç kere şampiyon olduğunu araştırmaya başladı.

1959'dan önce Galatasaray kaç kere şampiyon oldu? 1959 öncesi Fenerbahçe-Beşiktaş şampiyonluk sayıları? TFF kurulmadan önce (1959) Beşiktaş kaç kere şampiyon oldu? TFF kurulmadan önce hangi takım kaç kere şampiyon oldu? Spor gündeminde bir süredir 1959 öncesi alınan şampiyonlukların kabul edilip edilmeyeceği tartışmaları yer alıyor. Fenerbahçe 2021'in mart ayında TFF'ye başvurarak 1959 öncesi şampiyonlukların da değerlendirmeye alınmasını istemişti. TFF'nin yanıtı beklenirken taraftaralar 1959 öncesi hangi takımın kaç kere şampiyon olduğunu araştırmaya başladı.

Feberbahçe geçtiğimiz sene TFF'ye resmi başvuruda bulunarak 1959 senesi öncesi yani TFF kurulmadan önceki şampiyonlukların da hanelerine yazılmasını talep etmişti. Fenerbahçe başvurusunda “Türkiye Futbol Birinciliği'nde 1932-33, 1934-35 ve 1943-44 sezonlarında kazandığımız 3 şampiyonluk ve Milli Küme organizasyonunda 1936-37, 1939-40, 1942-43, 1944-45, 1945-46 ve 1949-50 sezonlarında kazandığımız 6 şampiyonluk olmak üzere toplam 9 şampiyonluğumuzun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz.” demişti. Fenerbahçe'nin başvurusuna TFF'den yanıt beklenirken taraftarlar da 1959 öncesi takımlarının şampiyonuk sayılarını araştırmaya başladı.

1959'dan önce Galatasaray kaç kere şampiyon oldu?

TFF kurulmadan önce yani 1959 öncesi Galatasaray'ın sadece 1 şampiyonluğu bulunuyor. TFF'ye başvuru yapan Fenerbahçe'nin ise 9 şampiyonluğu bulunuyor.

TFF kurulmadan önce (1959) Beşiktaş kaç kere şampiyon oldu?

Beşiktaş ise 1959 öncesinde 7 şampiyonluğa sahip. Fenerbahçe'nin teklifi kabul edilirse Beşiktaş'ın da yıldız sayısı artacak.

1959 öncesi Fenerbahçe-Beşiktaş şampiyonluk sayıları?

Fenerbahçe: 9

Galatasaray: 1

Beşiktaş: 7

Ankara Demirspor: 2

Harbokulu: 2

Eskişehir Demirspor: 1

Güneşspor: 1

Göztepe: 1

Gençlerbirliği: 2

İstanbulspor: 1

Ankaragücü: 1

Muhafızgücü: 1

Harbiye: 1

Mevcut şampiyonluk sayıları

Galatasaray toplamda Süper Lig üzerinden 22 tane şampiyonluk elde etmiştir.

Fenerbahçe kulübü toplamda süper lig eşliğinde 19 sene şampiyonluk almıştır.

Beşiktaş Kulübü ise yine toplamda 16 şampiyonluğa sahiptir.

Trabzonspor ise Toplamda 6 şampiyonluğa sahiptir.

Bursaspor 1 şampiyonluk elde etmiştir.

Başakşehirspor'un ise 1 şampiyonluğu var.

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