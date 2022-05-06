1959'dan önce şampiyonluk sayıları | Galatasaray-Beşiktaş-Fenerbahçe 1959'dan önce kaç kere şampiyon oldu? 1959 öncesi hangi takımlar şampiyon oldu? soruları spor gündemindeki tartışmalardan sonra sıkça sorulmaya başlandı. Fenerbahçe 1959 öncesi şampiyonlukların tescil edilmesini ve kendi hanelerine yazılması için TFF'ye başvurmuştu. Ali Koç son açıklamasında Fenerbahçe formalarına 5 yıldız olacağını duyurdu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer kulüp taraftarları 1959 öncesi hangi takımın kaç kere şampiyon olduğunu araştırmaya başladı.

1959'dan önce şampiyonluk sayıları | Galatasaray-Beşiktaş-Fenerbahçe 1959'dan önce kaç kere şampiyon oldu? 1959 öncesi hangi takımlar şampiyon oldu? soruları spor gündemindeki tartışmalardan sonra sıkça sorulmaya başlandı. Fenerbahçe 1959 öncesi şampiyonlukların tescil edilmesini ve kendi hanelerine yazılması için TFF'ye başvurmuştu. Ali Koç son açıklamasında Fenerbahçe formalarına 5 yıldız olacağını duyurdu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer kulüp taraftarları 1959 öncesi hangi takımın kaç kere şampiyon olduğunu araştırmaya başladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü geçtimiz sene flaş bir karar ile TFF'ye başvuruda bulunarak 1959 senesi öncesinde yaşanmış şampiyonlukların da kabul edilmesini talep etmişti. TFF'den bu başvuruya henüz yanıt gelmedi ancak Ali Koç açıklamasında 5 yıldızın formalara taakılacağını duyurdu. Taraftarlar da 1959 öncesi hangi takımın kaç şampiyonluğu olduğunu araştırmaya başladı.

1959'dan önce şampiyonluk sayıları

Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluğu var?

Fenerbahçe'nin 1959 senesi öncesi 9 şampiyonluğu Galatasaray'ın 1, Beşiktaş'ın ise 7 şampiyonluğu bulunuyor. İşte 1959 öncesi takımların şampiyonluk sayıları;

Fenerbahçe: 9

Galatasaray: 1

Beşiktaş: 7

Ankara Demirspor: 2

Harbokulu: 2

Eskişehir Demirspor: 1

Güneşspor: 1

Göztepe: 1

Gençlerbirliği: 2

İstanbulspor: 1

Ankaragücü: 1

Muhafızgücü: 1

Harbiye: 1

Galatasaray-Beşiktaş-Fenerbahçe 1959'dan önce kaç kere şampiyon oldu?

1959 öncesi yapılan Türkiye Futbol Birinciliği ve Milli Küme şampiyonluklarının sayılıp sayılmayacağı bir süredir gündemdeydi. Fenerbahçe'nin başvurusu ile tartışmalar iyice alevlendi. 1959 öncesi şampiyonluklar kabul edilirse Fenerbahçe'nin 28, Galatasaray'ın 23, Beşiktaş'ın ise 23 şampiyonluğu olacak.

Fenerbahçe 28 şampiyonluğu aldı mı?

Ali Koç'tan 28 şampiyonluğa dair flaş açıklamalar geldi. Koç basın toplantısında yaptığı açıklamada "2023-2024 sezonundan itibaren armamızda 5. yıldızı koyacağız. Fenerium'da diğer ürünlere koymaya şimdiden başlayacağız. Her adımda bu gerçeği duyuracağız. Bunu bizi şampiyon yapan bütün sporculara borçluyuz." dedi. .