Fenerbahçe 5. yıldızı taktı mı? Fenerbahçe'nin 5 yıldız başvurusu kabul edilecek mi? FB (Fenerbahçe) 28 şampiyonluk başvurusu sonuçlandı mı? soruları sarı lacivertli taraftaralar tarafından son günlerde sıkça sorulmaya başlandı. Fenerbahçe geçtiğimiz sene Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunarak 1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasını istemişti. TFF'den bu başvuruya henüz yanıt gelmedi. Fenerbahçeli eski yönetici Metin Sipahioğlu'ndan gelen iddia ise taraftarları heyecanlandırdı. Peki Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu mu olacak? Fenerbahçe 5. yıldızı alacak mı?

Fenerbahçe 5. yıldızı taktı mı? Fenerbahçe'nin 5 yıldız başvurusu kabul edilecek mi? FB (Fenerbahçe) 28 şampiyonluk başvurusu sonuçlandı mı? soruları sarı lacivertli taraftaralar tarafından son günlerde sıkça sorulmaya başlandı. Fenerbahçe geçtiğimiz sene Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunarak 1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasını istemişti. TFF'den bu başvuruya henüz yanıt gelmedi. Fenerbahçeli eski yönetici Metin Sipahioğlu'ndan gelen iddia ise taraftarları heyecanlandırdı. Peki Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu mu olacak? Fenerbahçe 5. yıldızı alacak mı?

Fenerbahçe geçtiğimiz sene Mart ayında TFF'ye başvuruda bulunarak 1959 senesinden önce alınan şampiyonlukların da hanelerine yazılmasını ve Türkiye'nin açık ara en falza şampiyon olan takımı unvanının kendilerine verilmesini talep etmişti. TFF'ye yapılan başvuruya henüz olumlu yada olumsuz bir yanıt gelmedi. Ancak UEFA'dan gelen bir haber Türk futbol dünyasına bomba gibi düştü. Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Metin Sipahioğlu, yaptığı paylaşım ile UEFA'nın Türkiye şampiyonluklarının başlangıç tarihini 1924 yılı olarak belirlediğini duyurdu. Sipahioğlu'nun paylaşımından sonra Fenerbahçe 5. yıldızı alacak mı? sorusu gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin 5 yıldız başvurusu kabul edilecek mi?

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Metin Sipahioğlu'nun açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe'nin başvurusuna TFF'den henüz yanıt gelmedi. UEFA'nın kararı şu anda bağlayıcı değil. Asıl kararı TFF verecek. TFF Fenerbahçe'nin başvurusuna olumlu yanıt verirse Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısı 28'e çıkacak ve 5. yıldızı takacak.

Fenerbahçe 5. yıldızı taktı mı?

Fenerbahçe'de 5. yıldız heyecanı yeniden alevlendi. Metin Sipahioğlu'nun açıklamasında UEFA'nın Türkiye şampiyonluklarının 1924'te başladığını teyit ettiğini açıklamıştı.

FB (Fenerbahçe) 28 şampiyonluk başvurusu sonuçlandı mı?

İşte Metin Sipahioğlu'nun paylaşımı;

1) Hatırlanacağı üzere; Fenerbahçe olarak TFF'ye yaptığımız başvuruda, Türkiye'de ULUSAL şampiyonaların TFF tarafından oynatılmaya 1924 yılında başladığını belirtmiş, 59'a kadar ULUSAL şampiyonaların tescilini istemiştik.

Hayır onlar bölgesel diyenler de malumdu !!

2) UEFA ise, bizzat kendi websitesinde yayınladığı;

Türk Futbol Tarihini anlatan yeni ortaya çıkan belgede;

Türkiye'de, bizzat TFF tarafından oynatılan, ULUSAL TÜRKİYE ŞAMPİYONLUKLARININ BAŞLANGIÇ TARİHİNİ, 1924 yılı olarak belirlediğini resmen açıkladı.

3) Özetle; UEFA da, kendi websitesinde yayınladığı resmi yayın ve belgede;

1923 yılında TFF'nin kurulmasından 1 yıl sonra, aynen bizim iddia ettiğimiz gibi;

1924 YILINDA TÜRKİYE ULUSAL FUTBOL ŞAMPİYONLUKLARININ başladığını resmen açıklamış oldu !!

Şimdi top, TFF'de (!)

Fenerbahçe 5. yıldızı alacak mı?

TFF'nin bu başvuruyu kabul etmesi durumunda sarı-lacivertli takımın şampiyonluk sayısı 19'dan 28'e yükselecek ve 5. yıldızı takacak.

TFF henüz başvuruyu değerlendirdiğine dair açıklama yapmadı.

Fenerbahçe'nin 5. yıldız başvurusu kabul edildi mi?

Fenerbahçe 28. şampiyonluk için TFF'ye başvurmuştu. Başvuruda “Türkiye Futbol Birinciliği'nde 1932-33, 1934-35 ve 1943-44 sezonlarında kazandığımız 3 şampiyonluk ve Milli Küme organizasyonunda 1936-37, 1939-40, 1942-43, 1944-45, 1945-46 ve 1949-50 sezonlarında kazandığımız 6 şampiyonluk olmak üzere toplam 9 şampiyonluğumuzun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz.” denilmişti. Başvuruya TFF'den henüz resmi bir yanıt gelmedi.

Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluğu var?

Fenerbahçe'nin 1959 senesi öncesi 9 şampiyonluğu bulunuyor. İşte TFF kurulmadan önce şampiyonluk sayıları;

Fenerbahçe: 9

Galatasaray: 1

Beşiktaş: 7

Ankara Demirspor: 2

Harbokulu: 2

Eskişehir Demirspor: 1

Güneşspor: 1

Göztepe: 1

Gençlerbirliği: 2

İstanbulspor: 1

Ankaragücü: 1

Muhafızgücü: 1

Harbiye: 1 .