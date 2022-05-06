Fenerbahçe 28. şampiyonluk kabul edildi mi? TFF 28 şampiyonluk (5.yıldız) başvurusu ne zaman sonuçlanacak? TFF kararını ne zaman açıklayacak? Fenerbahçeli taraftarlarını heyecanlandıran gelişme geçtiğimiz günlerde yaşandı. Fenerbahçeli eski yönetici Metin Sipahioğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda UEFA'nın Türkiye şampiyonluklarının başlangıç tarihini 1924 yılı olarak belirlediğini duyurdu. Bu duyurudan sonra gözler TFF'ye çevrildi. Fenerbahçe geçtiğimiz yıl mart ayında 1959 senesi öncesine dair şampiyonlukların da hanelerine yazılmasını talep etmişti.

Fenerbahçe 28. şampiyonluk kabul edildi mi? TFF 28 şampiyonluk (5.yıldız) başvurusu ne zaman sonuçlanacak? TFF kararını ne zaman açıklayacak? Fenerbahçeli taraftarlarını heyecanlandıran gelişme geçtiğimiz günlerde yaşandı. Fenerbahçeli eski yönetici Metin Sipahioğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda UEFA'nın Türkiye şampiyonluklarının başlangıç tarihini 1924 yılı olarak belirlediğini duyurdu. Bu duyurudan sonra gözler TFF'ye çevrildi. Fenerbahçe geçtiğimiz yıl mart ayında 1959 senesi öncesine dair şampiyonlukların da hanelerine yazılmasını talep etmişti.

Fenerbahçeli taraftarlar 1 yılı aşkın süredir TFF'ye yaptıkları başvuruya yanıt gelmesini bekliyordu. Fenerbahçe resmi olarak TFF'ye başvuruda buunarak 1959 öncesi şampiyonlukların da kendilerine verilmesini talep etmişti. Başvuruda “Türkiye Futbol Birinciliği'nde 1932-33, 1934-35 ve 1943-44 sezonlarında kazandığımız 3 şampiyonluk ve Milli Küme organizasyonunda 1936-37, 1939-40, 1942-43, 1944-45, 1945-46 ve 1949-50 sezonlarında kazandığımız 6 şampiyonluk olmak üzere toplam 9 şampiyonluğumuzun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz.” denilmişti. Merakla beklenen 28. şampiyonluk ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Fenerbahçe 28. şampiyonluk kabul edildi mi?

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Metin Sipahioğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'li taraftarları heyecanlandırdı. Sipahioğlu UEFA'nın Türkiye şampiyonluklarının başlangıç tarihini 1924 yılı olarak belirlediğini duyurdu. Bu paylaşım spor gündemine bomba gibi düştü. Sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe 28. şampiyonluk kabul edildi mi? Fenerbahçe 5. yıldızı aldı mı? sorularını sormaya başladı.

TFF 28 şampiyonluk (5.yıldız) başvurusu ne zaman sonuçlanacak?

Fenerbahçe geçtiğimiz sene Mart ayında TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Taraftaralar başurunun ne zaman sonuçlanacağını merak içinde bekliyor. TFF'ye yapılan başvuruya henüz olumlu yada olumsuz bir yanıt gelmedi.

Fenerbahçe'nin 5 yıldız başvurusu kabul edilecek mi?

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Metin Sipahioğlu'nun açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe'nin başvurusuna TFF'den henüz yanıt gelmedi. UEFA'nın kararı şu anda bağlayıcı değil. Asıl kararı TFF verecek. TFF Fenerbahçe'nin başvurusuna olumlu yanıt verirse Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısı 28'e çıkacak ve 5. yıldızı takacak.

Fenerbahçe 5. yıldızı taktı mı?

Fenerbahçe'de 5. yıldız heyecanı yeniden alevlendi. Metin Sipahioğlu'nun açıklamasında UEFA'nın Türkiye şampiyonluklarının 1924'te başladığını teyit ettiğini açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluğu var?

Fenerbahçe'nin 1959 senesi öncesi 9 şampiyonluğu bulunuyor. İşte TFF kurulmadan önce şampiyonluk sayıları;

Fenerbahçe: 9

Galatasaray: 1

Beşiktaş: 7

Ankara Demirspor: 2

Harbokulu: 2

Eskişehir Demirspor: 1

Güneşspor: 1

Göztepe: 1

Gençlerbirliği: 2

İstanbulspor: 1

Ankaragücü: 1

Muhafızgücü: 1

Harbiye: 1