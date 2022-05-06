Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu kabul edildi mi? Fenerbahçe 5. yıldızı aldı mı? Fenerbahçe 5. yıldızı takacak mı? Fenerbahçe'nin 5 yıldızı mı oldu? Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandıran gelişmeyi geçtiğimiz günlerde eski yönetici Metin Sipahioğlu duyurmuştu. Sipahioğlu sosyal medyadan UEFA'nın Türkiye şampiyonluklarının başlangıç tarihini 1924 yılı olarak belirlediğini açıklamıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yaptığı basın toplantısında formalarına 5. yıldızı takacaklarını duyurdu.

Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu kabul edildi mi? Fenerbahçe 5. yıldızı aldı mı? Fenerbahçe 5. yıldızı takacak mı? Fenerbahçe'nin 5 yıldızı mı oldu? Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandıran gelişmeyi geçtiğimiz günlerde eski yönetici Metin Sipahioğlu duyurmuştu. Sipahioğlu sosyal medyadan UEFA'nın Türkiye şampiyonluklarının başlangıç tarihini 1924 yılı olarak belirlediğini açıklamıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yaptığı basın toplantısında formalarına 5. yıldızı takacaklarını duyurdu.

Fenerbahçe Türkiye Futbol Federasyonuna resmi başvuruda bulunarak 1959 öncesi şampiyonlukların da sayılmasını talep etmişti. Fenerbahçe'nin başvurusuna henüz bir yanıt gelmedi ancak Ali Koç'tan konuya ilişkin flaş bir karar geldi.

Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu kabul edildi mi?

Ali Koç basın toplantısında 28. şampiyonluk ve 5. yıldıza dair önemli açıklamalarda bulundu. Koç gelecek sezon formaların 5 yıldızlı olacağını açıkladı. Ali Koç açıklamasında "2023-2024 sezonundan itibaren armamızda 5. yıldızı koyacağız. Fenerium'da diğer ürünlere koymaya şimdiden başlayacağız. Her adımda bu gerçeği duyuracağız. Bunu bizi şampiyon yapan bütün sporculara borçluyuz." dedi.

Fenerbahçe 5. yıldızı aldı mı?

Ali Koç'un açıklamasından sonra Fenerbahçe'nin 5. yıldızı alıp almadığı merak edilmeye başlandı. Ali Koç açıklamasında 5. yıldızı formalara takılacağını duyurdu. Fenerbahçe resmi olarak TFF'ye başvuruda buunarak 1959 öncesi şampiyonlukların da kendilerine verilmesini talep etmişti. Başvuruda “Türkiye Futbol Birinciliği'nde 1932-33, 1934-35 ve 1943-44 sezonlarında kazandığımız 3 şampiyonluk ve Milli Küme organizasyonunda 1936-37, 1939-40, 1942-43, 1944-45, 1945-46 ve 1949-50 sezonlarında kazandığımız 6 şampiyonluk olmak üzere toplam 9 şampiyonluğumuzun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz.” denilmişti.

Fenerbahçe'nin 5 yıldızı mı oldu?

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Metin Sipahioğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'li taraftarları heyecanlandırdı. Sipahioğlu UEFA'nın Türkiye şampiyonluklarının başlangıç tarihini 1924 yılı olarak belirlediğini duyurdu. Bu paylaşım spor gündemine bomba gibi düştü. Sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe 28. şampiyonluk kabul edildi mi? Fenerbahçe 5. yıldızı aldı mı? sorularını sormaya başladı. TFF'ye yapılan başvuruya henüz olumlu yada olumsuz bir yanıt gelmedi.

Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluğu var?

Fenerbahçe'nin 1959 senesi öncesi 9 şampiyonluğu bulunuyor. İşte TFF kurulmadan önce şampiyonluk sayıları;

Fenerbahçe: 9

Galatasaray: 1

Beşiktaş: 7

Ankara Demirspor: 2

Harbokulu: 2

Eskişehir Demirspor: 1

Güneşspor: 1

Göztepe: 1

Gençlerbirliği: 2

İstanbulspor: 1

Ankaragücü: 1

Muhafızgücü: 1

Harbiye: 1