Selman bin Abdülaziz al-Suud kimdir?

Kral Selman, 31 Aralık 1935 tarihinde, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde, bir Suudi Ailesi üyesi olarak dünyaya geldi. Suudi Arabistan Krallığı kurucusu olan Kral Abdülaziz Al Suud'un 45 çocuğundan 25. oğludur.

EĞİTİM

Kral Selman, kraliyet çocuklarına eğitim veren Prens Okulu'na gitti. Bu okulda dini eğitim ve Modern bilim eğitimi aldı. Kral Selman, Kur'an-ı Kerim'in ezberlemesini on yaşındayken Şeyh Abdullah Hayat, İmam ve Ulu Camii Vaizinin verdiği derslere katılırken tamamladı.

Kral Selman Bin Abdulaziz bilime olan ilgisi nedeniyle çok sayıda onursal akademik sertifika ve ödül aldı. Bunlardan bazıları:

Medine İslam Üniversitesi'nden Fahri Doktora

Mekke Ümmü'l-Kurra Üniversitesi'nden Fahri Edebiyat Doktorası

Delhi Milia Islamia Üniversitesi'nden insani yardımı, eğitimi ve devlet adamı olarak ayırt edilişini destekleme konusundaki yardımını tanıyan fahri doktora

Japonya'daki Waseda Üniversitesi'nden Suudi Arabistan'a ve dünyaya yaptığı olağanüstü katkıları nedeniyle Fahri Doktora

RİYAD VALİLİĞİ

İki Kutsal Caminin Koruyucusu Kral Selman bin Abdülaziz, bu kentin tarihinin önemli bir aşamasında, Suudi Arabistan Krallığı'nın en büyük bölgelerinden biri ve başkenti olan Riyad Valisi olarak atandı. Kral Selman 19 yaşında 16 Mart 1954 yılında Riyad Bölgesi Vali Yardımcısı olarak atandı. Bir yıl sonra, 18 Nisan 1955'te bakan rütbesinde Riyad Bölgesi Valisi olarak atandı. Riyad Devlet Sarayında, Kral Selman, Riyad Bölge Valiliği görevini yürüttü.

Kral Selman, yaklaşık olarak 50 yıl boyunca Arap Dünyasının en hızlı büyüyen bölgelerinden bir olan Riyad Bölgesi Valisi görevini yerine getirdi. Kral Selman, kalkınma ve büyüme yürüyüşünü destekleme konusunda birçok zorlukla karşılaştı ve Suudi Arabistan başkentinin bölgedeki en zengin şehirlerden biri ve bölgesel seyahat ve ticaret merkezi haline getirmek için birçok girişimde yüksek yeterliliğini kanıtladı.

Kral Selman'ın Riyad Bölgesi Valisi olduğu dönemde, Riyad Karayolları, okullar, hastaneler, üniversiteler, müzeler, spor stadyumları ve Riyad Metro projesinin hazırlanması gibi altyapı projelerinde birçok başarının da sahibi oldu. Riyad birçok önemli mimari simgeler de bu başarılara dâhil.

SAVUNMA BAKANLIĞI

Kasım 2011'de, Prens Selman bin Abdulaziz, kara, hava ve deniz kuvvetleri ve hava savunmasının da dâhil olduğu Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanı olarak atandı. Savunma Bakanlığı, döneminde, eğitim ve silahlanma konularında Bakanlığın tüm sektörlerinde kapsayıcı birçok gelişmeye tanıklık etti. Ayrıca Suudi silahlı kuvvetler tarihindeki en büyük askeri tatbikatı başarıyla denetledi.

DİĞER GÖREVLERİ

Riyad Bölgesi Valisi olarak görevine ek olarak, Kral Selman bin Abdulaziz, Suudi Arabistan'daki diğer bazı önemli görevleri şunlar:

Riyad Kalkınma Yüksek Kurul Başkanı.

Al-Diriyah Kalkınma Yüksek Kurul Başkanı.

Kral Fahad Ulusal Kütüphanesi Mütevelli Heyeti Başkanı

Kral Abdülaziz Vakfı Başkanı

Kral Abdülaziz İslami Vakfı Genel Sekreteri

Prens Selman Sosyal Merkezi Onursal Başkanı

Prens Sultan Üniversitesi ve Prens Selman Bilim Merkezi de dâhil olmak üzere Riyad Bilim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Abdulaziz bin Baz Yardım Kuruluşu Mütevelli Heyeti Başkanı

Abdülaziz bin Baz Yardım Kuruluşu Yönetim Kurulu Onursal Başkanı

Prens Selman Hayırsever Konutları Yönetim Kurulu Başkanı

Riyad Bölgesi Yetim Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

HAYIR İŞLERİ

Kral Selman, hayır işleri ve yardımları ile tanıyor. Prens Selman Engellilik Araştırma Merkezi Kurul Başkanı, Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar için Prens Fahd bin Selman Kurul Başkanı, Suudi Organ Nakli Merkezi ve diğer birçok derneğin onursal başkanı görevini üstleniyor.

1956'dan bu yana Kral Selman, bölgedeki savaş ya da doğal afetlerden etkilenen bölgelere yardım edilmesi için birçok insani yardım ve hizmet komitesinin başkanlığını üstlendi. İki Kutsal Caminin Koruyucusu Kral Selman bin Abdülaziz, Bahreyn, Bosna Hersek, Fransa, Fas, Filistin, Filipin, Senegal, Birleşmiş Milletler ve Yemen'den gelen insani yardımları nedeniyle birçok nişan kazandı.

Kral Selman'ın başkanlık ettiği bazı dernekler ve organizasyonlar:

1956'da Süveyş mağdurlarına yardım etmek için Kurulan kurul Başkanlığı

1956'da Cezayir Fonlarını Toplamak için Ana Komite Başkanlığı

1967'de Ürdün Şehitleri Ailelerine Yardım için Halk Komitesi Başkanlığı

Filistin halkına yardım etmek için halk komitesi Başkanlığı

1973'te Pakistan Mağdurlarının Rölyefini Halk Komitesi Başkanlığı

1973'te Mısır'daki Savaş Çabalarını desteklemek için Halk Komitesi Başkanlığı

1973'te Suriye'de Savaş Çabalarını Destekleme Halk Komitesi Başkanlığı

1988 yılında Sudan'daki Sel Felaketinin Yerel Mağdurlarını Giderme Komitesi Başkanlığı

Kuveyt'in 1990'daki Irak işgali sonrasında Kuveyt Vatandaşlarına Yardım ve Barınma Sağlamak için Yerel Komite Başkanlığı

1991 yılında Bangladeş'teki Sellerden Etkilenenlere Bağış Almak için Yerel Komite Başkanlığı

1992'de Bosna Hersek için Bağış Toplama Yüksek Komisyonu Başkanlığı

1985/1992 döneminde bir grup Arap ve Avrupa Ülkesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da Düzenlenen Dün ve Bugün Arasında Suudi Arabistan Sergisi Başkanlığı

2000 yılında Riyad'da Kudüs Ayaklanması için Fon Toplama Yüksek Komite Başkanlığı

BAZI MADALYALARI:

Paris'in inşasından iki bin yıl sonra Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından 2012 yılında, Paris'te kendisine bir madalya verildi

Suudi Arabistan Krallığı Engelli Çocuklar Derneği'nin insani yardım hizmeti ödülü

Bosna Hersek'i kurtarmaya yönelik çabalarından ve desteğinden dolayı Bosna Hersek altın madalyası

Bosna Hersek'teki İslam ve Müslümanları destekleme çabalarından dolayı İslami iyilik Bosna madalyası

Senegal Cumhuriyeti'nin en büyük ve en yüksek madalyası

Körfez İşbirliği Konseyi için insani çalışmaları nedeniyle Bahreyn ödülü

SPA (Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansı)