Zencefil tüketmek için bilimsel olarak kanıtlanmış 10 neden

Zingiber cinsinin bitkisinin köküne ait olan zencefilin birden fazla faydası vardır. Güçlü tıbbi özellikleri sayesinde Romalılar kadar Hintliler tarafından da birçok rahatsızlığa çare olarak kullanılmıştır. Sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım.

Özet

1. Antioksidan görevi görür

2.Bulantı ve kusma ile savaşır

3. Sindirimi iyileştirir

4. İltihap önleyici etkiye sahip olacaktır.

5.Kas ağrısına etkisi olur

6. Açlık kan şekerini düşürür

7. Adet ağrısını azaltır

8. Kolesterol seviyesini düşürür

9. Bilişsel işlevleri geliştirir

10. Enfeksiyonlara karşı savaşır

Zerdeçal gibi dünyanın birçok kültüründe ve bölgesinde çok takdir edilen zencefil, diğerleri arasında sindirimi iyileştirmek, canlılık ve enerji getirmek, mide bulantısını azaltmak veya belirli enfeksiyonlarla savaşmak için tavsiye edilir.

İşte bu Asya köksapının en değerli 10 faydası…

1. Antioksidan görevi görür

Taze veya kurutulmuş, toz, kapsül, bitki çayı veya şurup halinde zencefil, içerdiği gingerol sayesinde olağanüstü bir antioksidan ve antienflamatuar olma avantajını sağlayan aktif maddelere ve özelliklere sahiptir.

2. Bulantı ve kusma ile savaşır

Zencefilin antiemetik etkisi her zaman araştırma konusu olmuştur. Bazı araştırmalar, tüketiminin mide bulantısı ve kusmanın tedavisinde etkili olduğunu kanıtlayabilmiştir. Bu nedenle 1 gram zencefil tüketiminin postoperatif bulantı ve kusmayı önlemede plaseboya göre daha etkili olacağı randomize çalışmalarla gösterilmiştir.

3. Sindirimi iyileştirir

Zencefil, The Indian Journal of Medical Research tarafından yayınlanan bir makalede belirtildiği gibi, safra salgısını ve çeşitli sindirim enzimlerinin etkisini uyarmak ve böylece daha aktif sindirime izin vermek olan baharatlardan biridir.

4. İltihap önleyici etkiye sahip olacaktır

Anti-inflamatuar etkisi, özellikle insanlarda artrit ile bağlantılı olan enflamasyonun ve ağrının azaltılmasına katkıda bulunacak olan gingeroller, shogaoller ve paradoller gibi bileşenleri sayesinde tanınır.

5.Kas ağrısına etkisi olur

Zencefil, egzersiz yapanlarda kas ağrısını kademeli olarak azaltabilir.

6. Açlık kan şekerini düşürür

Bilim insanları, 8 hafta boyunca 3 kapsül bir gram zencefil tozu tüketiminin, tip 2 diyabetli hastalarda açlık kan şekerini insülin direnç indeksini artırarak azaltabileceğini göstermiştir.

7. Adet ağrısını azaltır

Çoğu kadının muzdarip olduğu dismenore, adet döngüsü sırasında ortaya çıkan ağrıdır. The Journal of Alternative and Complementary Medicine tarafından yayınlanan bir araştırmanın önerdiği gibi, zencefil bunu hafifletmek için oldukça faydalı olacaktır.

8. Kolesterol seviyesini düşürür

Yüksek düzeyde LDL lipoproteinler, kalp hastalığı riskini artırır. Sağlık üzerindeki sonuçlarını önlemek için, bir çalışma, 3 gram zencefil tüketiminin, plaseboya kıyasla hipolipidemik bir etkiye sahip olarak kolesterol belirteçlerini önemli ölçüde azaltacağını belirtmektedir.

9. Bilişsel işlevleri geliştirir

Yaşlanma süreci oksidatif stres ve kronik inflamasyon tarafından hızlandırılabilir. Bazı araştırmalar, zencefilin antioksidanlarının ve biyoaktif ilkelerinin beyinde meydana gelen inflamatuar yanıtları engellediğini öne sürüyor.

10. Enfeksiyonlara karşı savaşır

Antibakteriyel etkisi nedeniyle zencefil birçok mikrobiyal patolojinin tedavisinde önemli bir potansiyele sahip olacaktır. Zencefilin antimikrobiyal ve antifungal özellikleri sayesinde bu çalışmanın belirttiği gibi periodontal bakterilere karşı etkili olacaktır.

Dikkat

Zencefil, pıhtılaşma önleyici etkisi nedeniyle hamile kadınlar ve kan hastalıkları olan kişiler için önerilmez. .