''Isparta’da akşama kadar elektrikler gelecek''

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen katıldığı canlı yayın programında akşama kadar elektrik verileceğini duyurdu.

Isparta'ya yaklaşık 4 gündür elektrik verilemedi.

"AKŞAMA KADAR ELEKTRİK VERİLECEK"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, konuyla ilgili olarak katıldığı canlı yayın programında "Şu anda mahallelerimizin tamamında elektrik var. 44 mahallemiz var, 4 ya da 5 mahallede lokal olarak bazı ara sokaklarda kar ağrılığını çekemeyen tellerin kopmasından kaynaklı arızalar var. Bunları şu anda çok büyük ihtimalle akşama kalmadan tamamı tamir edilerek elektrik her eve verilecek." dedi. .