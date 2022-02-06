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TIMETURK / GÜNDEM / ''Isparta’da akşama kadar elektrikler gelecek''

''Isparta’da akşama kadar elektrikler gelecek''

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen katıldığı canlı yayın programında akşama kadar elektrik verileceğini duyurdu.

1 Saat Önce
2022-02-06 13:16:01
''Isparta’da akşama kadar elektrikler gelecek''

Isparta'ya yaklaşık 4 gündür elektrik verilemedi.

"AKŞAMA KADAR ELEKTRİK VERİLECEK"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, konuyla ilgili olarak katıldığı canlı yayın programında "Şu anda mahallelerimizin tamamında elektrik var. 44 mahallemiz var, 4 ya da 5 mahallede lokal olarak bazı ara sokaklarda kar ağrılığını çekemeyen tellerin kopmasından kaynaklı arızalar var. Bunları şu anda çok büyük ihtimalle akşama kalmadan tamamı tamir edilerek elektrik her eve verilecek." dedi. .

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