Yulaf ezmesi bağışıklığı güçlendiriyor

Yulaf ezmesi, yulaf unu, yulaf kepeği sağlıklı beslenmek isteyenlerin mutfağından eksik olmuyor. Peki diyet yapanların, uzun süre tok kalmak isteyenlerin özellikle tercih ettiği yulaf ezmesi nasıl hazırlanmalı? Yulaf ezmesinin vücudumuza faydaları neler?

Değirmende öğütülmüş, çelikten kesilmiş veya haddelenmiş, kabuklu yulaf tanelerinden yapılan bir tahıl ezmesi türü olan yulaf ezmesi sağlığımıza gerçekten oldukça faydalıdır. Uzun süre tok tutma özelliğiyle kilo vermek isteyen insanların da vazgeçilmezi bu tahıl ezmesi türünün raf ömrü de oldukça uzundur. Bu da tercih edilmesinin sebeplerindendir.



Yulaf ezmesi nasıl hazırlanıyor?



Kabuğu çıkarılmış yulaflar buharda pişirildikten sonra ezilip yassı hale getiriliyor. Daha sonra da kurutuluyor. Bu da raf ömrünün uzun olmasını sağlıyor.

Yulaf ezmesi nerelerde kullanılır?



Yulaf ezmesi nötr bir tada sahiptir. Bu sayede birçok tarifte kendine yer bulabilir. Keklerinizde, kurabiyelerinizde kullanabileceğiniz gibi su veya sütle pişirip lapa haline getirdikten sonra meyvelerle zenginleştirerek de tüketebilirsiniz.

Yulaf ezmesinin yararları neler?

Yulaf ezmesi içeriğinde potasyum, kalsiyum, demir gibi mineraller ve E vitamini ve B grubu vitaminlerini barındırır. İçeriğinde bulunan beta glukan sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirim sisteminin çalışmasına destek olur.

Lifli içeriğiyle kabızlık sorununa çare olur. Antioksidan özelliği sayesinde kan şekerini dengeler, tip 2 diyabetli hastalar yulaf ezmesi tüketebilir. Kolesterolü dengeler. Düşük glisemik indekse sahiptir bu da vücuda uzun süre enerji vermesini sağlar, uzun süre tokluk hissi verir.

Antioksidan özelliği sayesinde depresyondan korur. Strese dayalı uykusuzluğa çare olur.

Yulaf ezmesi nasıl yenmeli?

Yulaf ezmesini sütle pişirip lapa haline getirebilirsiniz. Daha sonra tatlandırmak için bal, pekmez veya şeker ilave edebilirsiniz. Üzerini sağlıklı tohumlar, kuru veya yaş meyveler, fıstık ezmesi ve çikolatayla süsleyip afiyetle tüketebilirsiniz. Kilo probleminiz varsa lapanın içerisine rafine şeker koymanızı önermiyoruz. Süt kullanmak istemiyorsanız suyla da pişirebilir veya hindistan cevizi sütü veya badem sütü gibi bitkisel kaynaklı sütler tercih edebilirsiniz.

Ayrıca yulafı un haline getirip hamur işi tariflerinizde de buğday unu yerine kullanabilirsiniz. Lezzetli sonuçlar alacağınıza emin olun.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.