5 ilde 5 bin 829 adet tarihi eser ele geçirildi

İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Geç Roma, Bizans, Osmanlı Dönemi, Türk İslam Dönemlerine ait olduğu düşünülen 4 bin 844 adet sikke, çeşitli form ve biçimlerde 901 adet obje olmak üzere toplamda 5 bin 829 adet tarihi eser ele geçirildi.