Türk bilim insanları geliştirdi! Maymun Çiçeği hastalığını 1 saatte saptayabilen PCR Tanı Kiti!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “küresel acil durum” olarak ilan edilen, maymun çiçeği hastalığı endişe yaratmaya devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, COVID-19’dan sonra, Maymun Çiçeği hastalığını 1 saatte saptayabilen PCR Tanı Kiti geliştirdi.

COVID-19'a nazaran pandemi yaratma riskinin oldukça düşük olduğu açıklanan Maymun Çiçeği hastalığı için yine de gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Bu önlemlerin başında ise PCR Tanı Kiti geliştirilmesi geliyor.

COVID-19 sürecinde başta geliştirdiği yerli PCR Tanı ve Varyant Kiti olmak üzere, yürüttükleri bilimsel çalışmalarla önemli bir tecrübe edinen Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanları, maymun çiçeği hastalığına yönelik araştırmalarında da önemli bir yol kat etti. Araştırmacılar, maymun çiçeği hastalığını saptamak için PCR Tanı Kiti geliştirdi. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde geliştirilen Maymun Çiçeği PCR Tanı Kiti ile hastalığın teşhisi 1 saat içerisinde konulabiliyor.

Kitin kullanım ve üretim izinleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na başvurmaya hazırlanan Yakın Doğu Üniversitesi, gerekli izinlerin ardından üretime geçerek KKTC'nin olası maymun çiçeği vakalarında ihtiyaç duyacağı tanı kitlerini üretmeyi planlıyor.

Kabuk içindeki sıvıdan örnek alınıyor

Tasarladıkları maymun çiçeği PCR Tanı Kiti ile teşhisi deri üzerinde oluşan kabuk içindeki sıvıdan alınan örnekle yaptıklarını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, “Tasarladığımız kit ile bir saat içerisinde maymun çiçeği tanısı konulabiliyor” ifadelerini kullandı.