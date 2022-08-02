Bakan Koca Türkiye'deki maymun çiçeği vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki maymun çiçeği vakalarına ilişkin yeni açıklama yaptı. Koca açıklamasında 'Ülkemizde 5 maymun çiçeği vakası görüldü' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Kabine Toplantısı öncesi gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'DE 5 MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI GÖRÜLDÜ

Koca "Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu beş hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi. 1 hastamız ise izolasyonda. Sağlıkları yerinde, hiç bir sorun yok." ifadelerini kullandı.

"PANDEMİ RİSKİ TAŞIMIYOR"

Bakan Koca maymun çiçeği hastalığının Türkiye açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski taşımadığını belirtti.

KORONAVİRÜS VAKALARINDAKİ ARTIŞ

Bakan Koca'ya koronavirüs vaka sayılarındaki artış da soruldu.

Koca şöyle yanıt verdi:

Hatırlatma dozlarının yapılmasını şiddetle öneriyorum. Ayrıca özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımızı mutlaka korumalıyız

SAĞLIKTA ŞİDDET YÖNETMELİĞİ 15 AĞUSTOS'TA DEVREYE GİRECEK

CHP sağlıkta şiddeti görüşmek üzere olağanüstü toplantı çağrısı yapmıştı. Ancak Genel Kurulun açılması için yeterli sayıya ulaşılamadığı için toplantı yapılamadı. İktidar ile muhalefet bir kez daha karşı karşıya geldi. Tartışma devam ederken Sağlık Bakanlığı yeni bir yönetmelik için çalışma başlattı.

Bakan Koca sağlıkta şiddet yönetmeliğinin 15 Ağustos'ta devreye gireceğini belirterek "Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 ağustosta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek." şeklinde konuştu. .