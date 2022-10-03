Sıra dışı yöntem: Aşıyı sivrisinekler yapacak

Bilim dünyası her geçen gün farklı yöntemler bulmayı başarıyor. Son olarak sıtma aşısı üzerine çalışan uzmanlar, aşıyı sivrisineklere yaptırmayı planlıyor. Araştırmaya göre, sivrisinekler, ısırıkları sayesinde sıtma aşılarını hızlı bir şekilde yapabilecek.

Birleşik Krallık'ta sıtma aşılarını dağıtmak için sivrisinekleri kullanmayı amaçlayan sistemin klinik denemeleri devam ederken denemenin ilk bulguları da Science Translational Medicine'de yayınlandı.

UÇAN KÜÇÜK ŞIRINGALAR

Makaleye göre, bilim insanları sivrisinek ısırıkları yoluyla sıtma aşıları vermek için parazitleri genetik olarak değiştirebildiler. Aşıyı yapan sivrisineklere, istenen etkiyi elde etmek için Plasmodium falciparum olarak bilinen genetiği değiştirilmiş parazitleri yüklediler. Sonuçta da 1000 küçük uçan şırınga elde edilmiş oldu.

Bu ilginç yöntemin en önemli sorunu ise etkililiği. Çalışmaya göre; sivrisinek aşı dağıtım sistemi yalnızca yüzde 50 civarında etkili oldu. Uzmanlar bu oranın henüz bir başarısızlık olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor.

ETİK SORUNLARI BERABERİNDE GETİRİYOR

Çalışmayı yorumlayan bazı araştırmacılar, sivrisineklerin bu şekilde kullanılmasının dikkat çekici olduğunu söylese de genetiği değiştirilmiş sivrisinek sürülerini salmanın sakıncalı olabileceğini de vurguladılar.

Sivrisinekleri aşı dağıtım sistemine çevirmek ilk etapta son derece cazip görünse de pek çok uzman kimin aşılandığının ve maruz kaldığının kontrol edilemeyeceğini, tıbbi onay ve biyoetik gibi sorunların da beraberinde gelerek ciddi tartışmalar yaratacağını belirtti. .