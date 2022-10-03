Katılım Bankası ismi değişecek mi? Katılım Bankası isminin Katılım Finans Kurumu mu olacak? Ülkemizin en önemli finans kuruluşlarından biri olan katılım bankaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş bir öneri geldi. Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan açıklamasında Katılım Bankası isminin değişmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Katılım Bankası ismi değişecek mi? Katılım Bankası isminin Katılım Finans Kurumu mu olacak? Ülkemizin en önemli finans kuruluşlarından biri olan katılım bankaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş bir öneri geldi. Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan açıklamasında Katılım Bankası isminin değişmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi gündemine dair çok öenmli açıklamalarda bulundu. Erdoğan katılım bankalarının isiminni de değişmesi önerisinde bulundu.

Katılım Bankası ismi değişecek mi?

Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Üzüntüyle belirtmek isterim ki katılım finans potansiyelinin ve hak ettiği yerin çok gerisinde. Türkiye gibi insanların dini hassasiyetlerinin yüksek olduğu bir ülkede katılım finans sisteminin hak ettiği yerin gerisinde olması araştırılmalıdır. Katılım finans kuruluşlarının bankalardan bir farkı olmadığına dair toplumumuzda genel bir algı var. Bu algıyı dönüştürmenin ilk adımı halen kullanılan Katılım Bankası isminin Katılım Finans Kurumu şeklinde değiştirilmesi olabilir."

Katılım Bankası nedir?

Katılım bankaları tüm bankacılık faaliyetlerini faizsiz bankacılık prensiplerine uygun olarak gerçekleştirir. İslam dininde ticaret ve bu ticaretten elde edilen kâr helaldir. Faiz içeren, spekülatif ve yüksek risk barındıran işlemler katılım bankacılığı prensiplerine uygun değildir. Alkollü içecek, şans oyunları, silah ve tütün ürünleri gibi toplum için zararlı bulunan konularda bankacılık işlemi yapılmaz.

Faiz yasak olduğu için mevduat olarak toplanan para reel ekonomiye yatırılır. Sabit faiz yerine kâr/zarar ortaklığı söz konusu olduğundan bankalar, para yatıracağı projeleri daha özenli incelerler ve sağa sola kredi dağıtmayıp sadece sağlam projelere yatırırlar.