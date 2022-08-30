Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri | Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? Hangi kontenjanlardan alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri | Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklama sonrası personel alımına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Personel açığı olan illerde yapılacak alımların tarihi açıklandı mı? Hangi meslek gruplarından kaç personel alımı yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? Hangi kontenjanlardan alım yapılacak? İşte detaylar!

Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklama sonrası personel alımına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Personel açığı olan illerde yapılacak alımların tarihi açıklandı mı? Hangi meslek gruplarından kaç personel alımı yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? Hangi kontenjanlardan alım yapılacak? İşte detaylar!

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından, personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Alımı yapılacak personel sayısının da 85 bin olduğu açıklandı.

Koca, "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." açıklamasını yayımladı.

Bakanlık bünyesinde çalıştıırlacak olan personelin alımlarının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.

85 bin personel alımı Cumhurbaşkanı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bakanlığı bünyesine alımı yapılacak 85 bin personel için;

"Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosunu açtık." açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları başladı mı?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvurularının başlama tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Hangi kontenjanlardan alım yapılacak?

Bakanlık tarafından kontenjan ve kadro listesi yayımlanmadı, detaylar bekleniyor.

Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan 27 bin personel alımı için ilan şu şekilde oluşturulmuştu. 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edileceği belirtilmişti.

.