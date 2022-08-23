Sağlık Bakanlığı 85 bin personel hangi kadrolardan alınacak? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman başlayacak, başvurular nereye yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı merak konusu haline geldi. 85 bin sağlık personelinin alımının yapılacağını açıklayan Koca'nın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Peki alımlar ne zaman yapılacak ve başvuru nereye yapılacak? Sağlık Bakanlığı iş ilanı son dakika!

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel hangi kadrolardan alınacak? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman başlayacak, başvurular nereye yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı merak konusu haline geldi. 85 bin sağlık personelinin alımının yapılacağını açıklayan Koca'nın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Peki alımlar ne zaman yapılacak ve başvuru nereye yapılacak? Sağlık Bakanlığı iş ilanı son dakika!

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel hangi kadrolardan alınacak?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 85 bin personel alımı yapılacağını açıkladı. Resmi Twitter hesabından açıkladığı paylaşımda Koca; "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." sözlerine yer verdi.

Sağlık Bakanlığı personel alım kadroları

Bakanlık bünyesine 85 bin personel alımının yapılacağı açıklansa da henüz kılavuz yayımlanmadı. Sağlık Bakanlığı personel alım kadro kılavuzu yayımlandığında detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman başlayacak, başvurular nereye yapılacak?

Dr. Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklamayla personel alımına ilişkin araştırmalar başladı. Sağlık Bakanlığı personel alımının ne zaman başlayacağı henüz kesinleşmedi. Başvuruların da https://www.saglik.gov.tr/ adrseinden yapılması bekleniyor.