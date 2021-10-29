Meme kanseri için keşfedilen şifa: Karakılçık bulguru

Gazeteci Ayşe Özek Karasu, onkolog Doç. Dr. Eda Küçüktülü’den meme kanserine karşı dikkat çektiği karakılçık buğdayına ilişkin dikkat çeken bilgiler aktardı

Karasu'nun “Meme kanserine karşı atalık tohumdan karakılçık” başlıklı yazısından önemli bir bölüm:

Meme kanseri farkındalık ayı geldi, geçiyor. Meme kanseri ve kanser hastalarının beslenmesi alanında uzman onkolog Doç. Dr. Eda Küçüktülü ile tesadüfen tanışmasam, üzerinde durmadan gelip geçecekti.

Meme kanseri ve beslenme bağlamında atalık tohumdan üretilen karakılçık buğdayının farkına da Eda hanım sayesinde vardım.

Galiba farkındalık ayının farkına varmak için Boğaziçi'nde köprü ışıklarının pembeye çalması, THY uçaklarına pembe kurdele giydirilmesi, siyasetçisi, sporcusu ve sanatçısıyla ünlülerin yakalarında pembe kurdeleyle görünmesi, kadın odaklı markaların kampanyalar yürütmesi gerekiyordu.

Bu ekim ayında bunların hiçbiri olmadı. Oysa meme kanseri kadınlarda en sık rastlanan kanser türü. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yıllık teşhislerde akciğer kanserini geçmiş durumda; 2020'nin tanı sayısı 2.3 milyon. Her sekiz kadından biri hayatının bir evresinde meme kanserine yakalanıyor. Ergenlikten sonra hemen her yaşta ama ileri yaşlarda risk artarak.

Erken tanı için yapılacak ilk iş elle kontrol. Genetiğin yanı sıra yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve çevre koşulları önemli faktör. “Sigaranın meme kanseriyle ilintisi olmadığı inanışı kesinlikle yanlış” diyor Dr. Küçüktülü. Sağlıklı kiloda olmak, düzenli fiziksel aktivite, alkol ve sigaradan uzak durmak şart.

KARAKILÇIK BULGURUNUN FAYDALARI

Sağlıklı beslenme deyince son günlerin modası glütensiz hayat. Dr. Eda Küçüktülü, ekranlarda gündüz ve hafta sonu programlarına çıkan bir takım insanların glütensiz diyet reçeteleriyle zarar verdiğini anlatıyor:

“Bununla çok mücadele ettik, bazı sanatçılar çıkıyor ‘meme kanseri hastaları için glütensiz tatlı yaptık' diyorlar. Kadınların çoğu bilgileri oradan alıyor. Mönüye bakıyorum, buğdaydan tahıldan sizi uzaklaştırıyor. Pasta yapıyor, bağlamak için un yerine kayısı püresi kullanıyor. Kayısı yüksek şeker içeriyor, inanılmaz zararlı. Kilo kontrolü meme kanseri riskini azaltmakta önemli bir faktör. Şekerli ve işlenmiş gıdalarla alınan kalori artan yağ dokusunda östrojen üretimini de artırır. Artan östrojen meme kanserinin nedenlerinden biri. Tedavi olan hastalarda kanserin yenilenme oranını da artırır. Çölyak hastası değilsek tahılları belirli oranda tüketmemiz gerekiyor. Tabii sırf tahıl yiyin demiyoruz, her şey orantılı olmalı.”

Doç. Dr. Eda Küçüktülü

Glütensiz beslenme, çok ihtiyaç duyduğumuz tahılları koparıyor hayatımızdan. Folik asit, C vitamini, B12 vitamini, kalsiyum, magnezyum, çinko ve demir gibi yararlı mineral ve vitaminlerden mahrum bırakıyor. Sonuçta kardiyovasküler hastalıklar ve diyabet riski de artıyor. Aslında glüten alımı eşittir meme kanseri diye bir bulgu yok, fakat düşük glüten tercih nedeni. Bu noktada atalık tohumdan üretilen glüteni düşük karakılçık buğdayı sahneye çıkıyor. Eda Küçüktülü iki yıl önce La Boom'un şefiyle sağlıklı tatlı üzerinde çalışırken keşfediyor varlığını. Şef, Eda hanımı Hatay'ın Amik Ovası'nda karakılçık buğdayını yetiştiren Elif Ovalı ile tanıştırıyor. Bu konudaki tezler araştırılıyor. Böylece başka yerlerde ekim ve tanıtım macerası başlıyor.

Sadece kanser hastalarına değil, herkese sağlıklı beslenme kaynağı olarak karakılçık buğdayını hayatımıza sokmak için çalışıyor Küçüktülü. Çünkü binlerce yıldır topraklarımızda var olan genetiğiyle oynanmamış, hibritlenmemiş tohumdan yetişen karakılçık buğdayı özellikle bulgura dönüşürken glütenin zararlı bileşenlerinin yüzde 90'ını kaybediyor.

Karakılçık buğdayı yıllar önce kapsamlı bir tez konusu da olmuş. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Refet Seçkin'in 1968 tarihli “Bulgurun Terkip ve Yapılışı Üzerine Araştırma” başlıklı tezine göre karakılçık buğdayında glüten oranı yüzde 4.97 olduğu halde, bundan pişirilen iki çeşit bulgurda glüten oranı yüzde 0.57 ve yüzde 052'ye kadar düşüyor.

Teofarm Antakya'nın kurucusu Elif Ovalı karakılçıktan pilavlık, köftelik bulgurlar üretiyor, atadan kalma yöntemle taş değirmenden tam buğday unu çıkarıyor. Bu ürünler büyük bir market zincirinde satışta. Bir miktar da Ege'de İzmir çevresinde üretiliyor, internet üzerinden satılıyor. Elif Ovalı'nın desteğiyle Amik Ovası'ndan getirilen tohumla Antalya Korkuteli Kargın Köyü'nde de ekimine başlanmış. Önce iki dönüm, sonra 10 dönüme ekilmiş.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.