Cari denge, kur baskısı ve enflasyon

Ekonomi yazarı Dilek Güngör, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun dün açıkladığı Enflasyon Raporu’nu değerlendirdi

Sabah gazetesi yazarı Güngör'ün “Politika cari dengeye kaydı” başlıklı yazısı:

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, dün yılın son Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Yıl sonu tahmini yüzde 14.1'den 18.4'e yükseldi. Faiz indirim kararından sonra ilk kez kameraların karşısına geçince haliyle gelen sorular da genellikle yeni döneme ilişkindi.

'Yeni dönem' diyorum. Çünkü, geçenlerde faiz indiriminden sonra epeyce gürültü koptu. Ben de o gün bankanın faiz indirim kararının bir 'Tercih' olduğunu yazmıştım. Aslında Başkan Kavcıoğlu'nun dünkü konuşması o tercihin nedenlerini anlatıyor.

Kavcıoğlu diyor ki, "Türkiye'nin uzun yıllardır uyguladığı yüzde 5 cari açık, yüzde 5 büyüme ve yüzde 5 enflasyon politikası fiyat istikrarı ile çelişmiştir, sürdürülebilir olmamıştır. Tamamen veri analizi yaparak, sahada ve firmalarla yapılan görüşmelere göre, çok büyük sipariş, çok büyük yatırım ve üretim iştahı var. Dolayısıyla ihracatı artırıp cari fazla verince Türkiye'nin finansman sorunu daha net şekilde çözülmüş olacak. Bu da fiyat istikrarını sağlamış olacaktır."

"Denge sağlanırsa kur baskısı azalır"

Fakat fiyat istikrarını kalıcı hale getireceklerinin de altını çiziyor. Söylediklerinin büyük kısmı doğru… Türkiye salgın sonrasında özellikle Avrupa'nın tedarik üssü konuma doğru hızla ilerliyor. Üretim sıkıntısının yaşandığı ortamda bu fırsatın kaçırılmaması gerekiyor. İhracat ve üretim artışı cari dengede iyileşme sağlayabilir.

Denge sağlanırsa kur baskısı azalır. Ancak… Tabii, bir taraftan büyüyüp diğer taraftan cari fazla vermek hassas bir denge… Öbür taraftan dışarıda enflasyon artıyor. Kalıcı fiyat istikrarını sağlamak da zorlaşabilir. Velhasıl, mantığı doğru olsa da uygulanabilirliğinde zorluklar yaşanabilir.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.