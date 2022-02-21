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Bağırsaklarda neden ağrı olur? Bağırsak ağrıları nereye vurur?
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TIMETURK / SAĞLIK / Bağırsaklarda neden ağrı olur? Bağırsak ağrıları nereye vurur?

Bağırsaklarda neden ağrı olur? Bağırsak ağrıları nereye vurur?

Bağırsaklarda neden ağrı olur? Bağırsak ağrısı nedenleri, bir hastalığın belirtisi olabilir. Vücuttan gıdaların, besinlerin çıkarımı ve emiliminden sorumlu olan kısmı bağırsaklardır. Bağırsakta ağrı hissetmek, bir hastalığın belirtisi olabileceği gibi, başlı başına bir rahatsızlık da olabilir. Peki ama bağırsak ağrısı nasıl anlaşılır, nasıl anlarız? Bağırsak ağrısını nasıl ayırt ederiz? Bağırsak ağrısı nedenleri, sebepleri nelerdir? Bağırsak ağrıları nereye vurur? İşte merak edilen soruların yanıtları...

1 Saat Önce
2022-02-21 13:06:49
Bağırsaklarda neden ağrı olur? Bağırsak ağrıları nereye vurur?

Bağırsak ağrısı nedenleri, bir hastalığın belirtisi olabilir. Vücuttan gıdaların, besinlerin çıkarımı ve emiliminden sorumlu olan kısmı bağırsaklardır. Bağırsakta ağrı hissetmek, bir hastalığın belirtisi olabileceği gibi, başlı başına bir rahatsızlık da olabilir. Peki ama bağırsak ağrısı nasıl anlaşılır, nasıl anlarız? Bağırsak ağrısını nasıl ayırt ederiz? Bağırsak ağrısı nedenleri, sebepleri nelerdir? Bağırsak ağrıları nereye vurur? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Bağırsak ağrısı nedenleri nelerdir?

Vücuttan besinlerin atılması ve besinlerin emiliminin gerçekleştirilmesi olayı, bağırsaklarda gerçekleşmektedir. Bağırsak ağrılarının altında yatan birçok neden bulunur.

- Hazımsızlık

- Gıda Hassasiyeti

- Alerji

- Bağırsak tıkanıklığı

- İltihabi bağırsaksendromu

- Peptik ülser

- Gastroenterit

- Parazit enfeksiyonu

- Apandisit

- Gaz sancısı

- Mantar

Bağırsaklarda neden ağrı olur?

Bağırsaklarda ağrının meydana gelmesinin sebebi yukarıdaki rahatsızlıklar olabilir. Bağırsakların mantar, ltihap ve bakteri gibi sorunlar sebebiyle sancılanması durumuyla karşılaşılabilir. Bunların yanın sıra yukarıda belirtilen hastalıklar nedeniyle de sancılanmalar ve ağrılar meydana gelebilir.

Tabi nedenlerin en kısa ve doğru şekilde tespit edilebilmesi için uzman bir doktora başvurmak gerekmektedir.

Bağırsak ağrısı için hangi doktora gidilir?

Bağırsak ağrısı olan kişilerin, Genel Cerrahi veya Gastroenteroloji polikliniklerinden randevu almaları gerekmektedir. Duruma ve rahatsızlığa göre doktorunuz sizi yönlendirecektir.

Bağırsak ağrıları nereye vurur?

Bağırsakta hissedilen ağrı; karın bölgesi, göğüs ağrısı, baş ağrısı ve mide bulantısı gibi beraberinde birçok rahatsızlık getirebilir. .

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