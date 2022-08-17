Dışkıladıktan sonraki halsizlik durumu | Huzursuz bağırsak sendromu belirtileri nelerdir? Karın ağrısı ve dışkılama bağlantısı nedir?

Dışkıladıktan sonraki halsizlik durumu için birçok kişi doktora başvuruyor. Peki ama bu halsizlik, yorgun, karın ağrısı ve şişkinliğin sebebi ne? Her şişkinlik huzursuz bağırsak sendromu mu oluyor? Huzursuz bağırsak sendromu belirtileri nelerdir? Karın ağrısı ve dışkılama bağlantısı nedir? İşte detaylar...

Dışkıladıktan sonraki halsizlik durumu için birçok kişi doktora başvuruyor. Peki ama bu halsizlik, yorgun, karın ağrısı ve şişkinliğin sebebi ne? Her şişkinlik huzursuz bağırsak sendromu mu oluyor? Huzursuz bağırsak sendromu belirtileri nelerdir? Karın ağrısı ve dışkılama bağlantısı nedir? İşte detaylar...

Dışkıladıktan sonraki halsizlik durumu

Ülkemizde bağırsak problemleri, en sık görülen hastalıkların başında yer alıyor. Son dönemler hareketsiz yaşamın da etkisiyle bağırsakların çalışması güç hale geldi.

Dışkıladıktan sonra yaşanan halsizliğin birçok nedeni olabilir. İshal, huzursuz bağırsak sendromu ve kabızlık gibi sorunlar olabilir. Kesin bir yargı için uzmana görünmekte fayda vardır.

Huzursuz bağırsak sendromu belirtileri nelerdir?

Huzursuz bağırsak sendromu yaşayan hastalar genellikle yemek sonrasında sorun yaşarlar. Dışkılama isteği ani şekilde bastırır ya da karın ağrısı oluşur. Hastanın dışkılamasından sonra ağrı ortadan büyük ölçüde kaybolur.

Huzursuz bağırsak sendromu hastalığının diğer hastalıklardan ayrılmasının sebebi, gece ağrı olmamasıdır. Bu hastalığı teşhis edebilmek için bir uzmana danışmalısınız.

Huzursuz bağırsak sendromu görülen kişilerde yemekten sonra; karın şişliği, gaz, hazımsızlık, geğirme, yellenme, iştahsızlık, bulantı ve kusma gibi şikayetler görülebilir. Bunun yanı sıra; halsizlik, güçsüzlük, baş dönmesi, bayılma, terleme, çarpıntı, göğüs ağrısı, baş ağrısı, yüzde kızartı, nefes darlığı ve sık nefes alıp verme gibi problemler de beraberinde gelir.

Karın ağrısı ve dışkılama bağlantısı nedir?

Huzursuz bağırsak sendromu yaşayan kişiler genelde yemek sonrasında kendilerini dışkılamak zorunda hisseder. Öncelikle karın ağrısı ya da sancı gibi bir problemle karşılaşsalar da, tuvalet sonrası şikayetler son bulur.

Huzursuz bağırsak sendromunda dışkı nasıl olur?

Hastaların şikayetleri birbirinden farklı olabilir. Bazı hastalar kabızlık, bazı hastalarda ishal şikayetiyle doktora başvurur. İshal, çoğu kez ağrısızdır. Dışkı, küçük ve katı bir mukusla kaplı olabilir.

Kabızlık döneminde sert, tane tane, zeytin veya keçi pisliği görünümünde bir gaita varken, ishal döneminde yumuşak, pelte kıvamında, kokusuz bir gaita görülür.

Dışkıladıktan sonraki halsizlik için hangi doktora gidilir?

Bağırsaklarda yaşanan şikayetler için hastanelerin Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji polikliniklerinden randevu alınabilir. Şikayetiniz sadece bağırsaklarla ilgili değil ve daha fazla belirti mevcutsa, öncelikle Dahiliye bölümüne giderek, yönlendirme de isteyebilirsiniz.