Korona virüs aşısı olmayı düşünenlerin bir kısmı Koronavirüs aşısı kısırlık yapar mı? diye merak ediyordu. Bu soruya bir çok uzman yanıt vermişti ancak bu kez yanıt Amerika'daki Türk bilim insanı Prof . Dr. Derya Unutmaz'dan geldi. Unutmaz korona virüs aşının kesinlikle kısırlık yapmadığını belirtti.

Korona virüs aşısı olmayı düşünenlerin bir kısmı Koronavirüs aşısı kısırlık yapar mı? diye merak ediyordu. Bu soruya bir çok uzman yanıt vermişti ancak bu kez yanıt Amerika'daki Türk bilim insanı Prof . Dr. Derya Unutmaz'dan geldi. Unutmaz korona virüs aşının kesinlikle kısırlık yapmadığını belirtti.

Salgın sürecinde kamuoyunu sık sık bilgilendiren, Amerika'daki Türk bilim insanı Prof . Dr. Derya Unutmaz Türkiye'ye geldi. Koronavirüs aşısı kısırlık yapar mı sorusuna da yanıt veren Derya Unutmaz şunları söyledi: Dünyada 1 milyar küsür insan aşı oldu. Bunlardan yüz binlercesi hamile kaldı. Doğan çocuklarda sıkıntı olmadı. Annelede sıkıntı olmadı. Uzun vadede bir yan etki olma olasılığı sıfır." dedi.

AŞI KISIRLIĞA YOL AÇAR MI?

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, “Erkekte sperm üretiminde rol oynayan genlerin araştırmasında birlikte çalıştığımız Miami Üniversitesi Androloji Bölüm Başkanı Dr. Ranjith Ramasamy aşıların sperm üzerindekini etkilerini araştırmak için çalışma başlattığını belirtti.

‘Aşıların sperm üzerindeki konusunda henüz elimizde hiçbir veri yok, ancak virüsü ağır olarak geçiren erkeklerde testislerin etkilendiğini biliyoruz, bu nedenle virüsün yaratabileceği riski göze almak yerine aşıların uygulanması, virüsten korunmak için elimizdeki tek silah. Bu konuda Amerika ve Avrupa Üreme Sağlığı Dernekleri tarafından da aşı, virüs ve etkilerinden korunmanın en etkili yolu olarak açıklandı” dedi.

KORONA VİRÜS AŞISI YAN ETKİLERİ

Baş ağrısı

Eklem ağrıları

Kas ağrıları

Enjeksiyon bölgesinde ağrı

Yorgunluk

Üşüme

Ateş

Enjeksiyon bölgesinde şişlik

Daha az yaygın olan başka yan etkiler de görülebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.