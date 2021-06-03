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Hasanov: Azerbaycan, Türkiye ile iş birliğini genişletiyor

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, ülkenin savunma gücünü artırmak için Türkiye ile iş birliğini genişlettiklerini, bu durumun bölgede istikrarın sağlanmasında kilit faktörlerden biri olduğunu söyledi.

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03.06.2021 14:12:21
Hasanov: Azerbaycan, Türkiye ile iş birliğini genişletiyor

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, ülkenin savunma gücünü artırmak için Türkiye ile iş birliğini genişlettiklerini, bu durumun bölgede istikrarın sağlanmasında kilit faktörlerden biri olduğunu söyledi.

Hasanov, Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı'na katılmak için Bakü'de bulunan Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasanov, kabulde yaptığı konuşmada, Karabağ Savaşı hakkında bilgi verdi, Türkiye'nin bu savaşta verdiği destek için teşekkür etti.

Hasanov, "Azerbaycan, savunma gücünü artırmak için askeri, askeri teknik ve askeri eğitim alanlarında Türkiye ile iş birliğini genişletiyor ve bu, bölgede istikrarın sağlanmasında kilit faktörlerden biri." dedi.

Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Bayraktaroğlu, 44 günlük Vatan Savaşı'nda elde edilen zafer dolayısıyla Azerbaycan halkını kutladı, şehitler için taziye dileğinde bulundu.

Bayraktaroğlu, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bayraktaroğlu ve beraberindeki heyet, Azerbaycan temasları kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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