Son dönemlerde farklı beslenme türleri ve diyet çeşitleri birçok kişi tarafından uygulanmaktadır. Bu beslenme ve diyet çeşitlerinden biri de ketojenik beslenme türüdür. Özellikle kilo vermek isteyen kişilerin başvurduğu bu beslenme türü, gün geçtikçe popüler olmaya başlamıştır. Birçok kişi bu diyet türü ile fazla kilolarından kurtulmak istemektedir. Peki ketojenik beslenme nedir? Ketojenik beslenme türünde nasıl bir yemek programı uygulanır? Ketojenik beslenme türüne yenmesi ve yenmemesi gereken besinler nelerdir? Katojenik beslenme programı uygulanırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Katojenik beslenmede yağ-protein-karbonhidrat oranları nasıl olmalıdır? Farklı ketojenik beslenme programları nelerdir?

Temel çıkış noktası epilepsi hastalığından muzdarip olan kişilerin geçirdikleri nöbetleri azaltmak olan ketojenik beslenme, son zamanlarda birçok kişi tarafından kilo vermede kullanılan bir diyet türüne dönüşmüştür. Temel olarak ketojenik beslenmede yağ, protein ve karbonhidrat miktarlarında belirlenen sınırlı miktar ile kilo verme hedeflenmektedir. Kilo vermede oldukça etkin sonuçların elde edildiği ketojenik beslenme birçok kişi tarafından merak edilmektedir. İşte tüm detayları ketojenik beslenme nedir, nasıl yapılır? soruların cevabı…

Ketojenik beslenme nedir?

Ketojenik beslenme temel olarak günlük tüketilen karbonhidrat miktarının minimuma indirilip, yüksek miktarda yağ ve ortalama miktarda protein alınması olarak tarif edilir. Bu tarz bir yöntem izlenerek normal şartlarda karbonhidratı enerji kaynağı olarak kullanan vücudun, karbonhidrat azlığında yağ ve yağ depolarını enerji kaynağı olarak kullanması hedeflenmektedir. Bu sayede yıkılan yağ depoları kilo vermede etkin bir yöntem olarak görülmektedir.

Katojenik beslenme programı uygulanırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Katojenik beslenme programı uygulanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus karbonhidrat dengesinin iyi ayarlanmasıdır. Özellikle sınırlı miktarda karbonhidrat tüketiminin olduğu dönemlerde fazla karbonhidrat tüketimi bu beslenme biçiminin bozulmasına sebebiyet verir.

Bunun yanı sıra dikkat edilmesi gereken bir diğer husus bu beslenme türünün uzun vadede uygulanabilirliği noktasındadır. Yapılan araştırmalar, bu beslenme türünün yağ yakım sürecinde, epilepsi nöbetlerinde veyahut açlık hissetmeme durumlarında etkili olduğunu göstermektedir. Fakat uzun süreli katojenik beslenmenin vücudumuza olası zararları da mevcut olabilmektedir.

Katojenik beslenmede yağ-protein-karbonhidrat oranları nasıl olmalıdır?

Katojenik beslenme temel olarak minimum karbonhidrat maksimum yağ prensibi ile çalışmaktadır. Bu beslenme programını uygulayan kişilerin günlük karbonhidrat tüketimleri %5 ila %10 civarında olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra yağ kullanım oranı ise %70 oranında olmalıdır. Protein miktarının ise ortalama bir değer olan %25'te seyretmesi gerekmektedir.

Ketojenik beslenme türüne yenmesi ve yenmemesi gereken besinler nelerdir?

Ketojenik beslenme programı uygularken öğünlerimize dahil etmemiz gereken ve öğünlerimizden uzak tutmamız gereken bazı besinler mevcuttur. Öğünlerimizde olması gereken ve yağ oranı fazla olan besinler şunlardır;

Zeytinyağı

Zeytin

Tereyağı

Hindistan cevizi yağı

Sade yağ

Çörek otu yağı

MCT yağı ve MCT tozu

Avokado

Kaymak

Ceviz, fındık, badem, kabak çekirdeği gibi yağlı tohumlar

Diğer doğal yağlar

Peynir

Kırmızı et, balık ve tavuk

Şekersiz fıstık ezmesi

Meyveler (şeker oranı düşük olan)

Öğünlerimizde çok yer vermememiz gereken karbonhidrat ve şeker ağırlıklı besinler ise şöyledir;

Tahıllar

Baklagiller

Meyveler (şeker oranı fazla olan)

Nişastalı sebzeler

Tatlı, bisküvi, çikolata gibi şeker içeren ürünler

Süt ve yoğurt gibi karbonhidrat oranı yüksek olan yiyecekler

Bal, pekmez ve reçel

Farklı ketojenik beslenme programları nelerdir?

Klasik ketojenik beslenme programı (Yağ/(Karbonhidrat+Protein=4)

Düşük glisemik indeksli ketojenik diyet

Orta zincirli yağ asidi (MCT) barındıran ketojenik beslenme programı

Modifiye Atkins beslenme programı

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