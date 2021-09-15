İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses seslendirmiş olduğu şarkılar ile birçok kişinin gönlüne taht kurmuştur. Bu şarkılardan biride Bir Kulunu Çok Sevdim şarkısıdır. Birçok kişi İbrahim Tatlıses Bir Kulunu Çok Sevdim şarkısının sözlerini merak etmektedir. İşte tüm detayları ile İbrahim Tatlıses Bir Kulunu Çok Sevdim şarkısının sözleri…

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses seslendirmiş olduğu şarkılar ile birçok kişinin gönlüne taht kurmuştur. Bu şarkılardan biride Bir Kulunu Çok Sevdim şarkısıdır. Birçok kişi İbrahim Tatlıses Bir Kulunu Çok Sevdim şarkısının sözlerini merak etmektedir. İşte tüm detayları ile İbrahim Tatlıses Bir Kulunu Çok Sevdim şarkısının sözleri…

İbrahim Tatlıses Bir Kulunu Çok Sevdim şarkısının sözleri

Döndüm kıbleye doğru açtım ellerimi

Yalvardım Allahıma duysun diye beni

Damla damla gözyaşım dökülürken gözümden

Çektiğim acıları yaşıyorum yeniden

Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor

Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor

(Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor)

(Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor)

Elim kolum bağlanmış çaresizim Allahım

Bu canımı sen verdin benden almak istiyor

Bu canımı sen verdin benden almak istiyor

Hor gören şu gururun tükenmek bilmezmi

Sevginle yanan kalbi üzdüğün yetmezmi

İyi niyet uğruna yaşıyorsak dünyada

Seven garip olsada sevilmeye değmezmi

Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor

Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor

(Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor)

(Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor)

Elim kolum bağlanmış çaresizim Allahım

Bu canımı sen verdin benden almak istiyor

Bu canımı sen verdin benden almak istiyor

İbrahim Tatlıses'in hayat hikayesi

Yaptığı şarkılar ile milyonlar kendine hayran bırakan İmparator İbrahim Tatlıses'in hayat hikayesi de oldukça merak edilmektedir. Peki İbrahim Tatlıses kaç yaşında? İbrahim Tatlıses nereli? İbrahim Tatlıses kaç kere evlendi? İşte tüm detayları ile İbrahim Tatlıses'in hayat hikayesi…

69 yaşında olan İbrahim Tatlıses 1952 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gözlerini açmıştır. Kürt asıllı bir anne ile Arap asıllı bir babanın çocuğudur. Gerçek soyadı Tatlı olan İbrahim Tatlıses, daha sonra Tatlıses soy ismini almıştır. Gençlik döneminde inşaatlarda soğuk demir ustası olarak çalışmaktaydı. Maddi imkansızlıklar yüzünden öğrenim göremeyen İbrahim Tatlıses, bu durumu “Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik” sözleri ile dile getirmiştir.

Gençlik döneminde su satıcılığı da dahil birçok iş yapmıştır. İnşaatlarda demir ustalığı yaparken Adanalı bir sinemacı tarafından keşfedilen Tatlıses, o dönem Adana'da çeşitli pavyonlarda türkü söylemeye başlamıştır. Daha sonra Adana'dan Ankara'ya gelen Tatlıses, burada Kınalı Pavyonu'nda söylemiş olduğu Ayağında Kundura türküsü ile birçok kişinin dikkatini çekmiştir. Bu türkü ile Ankara Radyosu'nda türkü söylemeye başlayan Tatlıses, ayrıca yılbaşı gecesinde de ekranlara çıkmıştır. Müzik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Tatlıses, 70'li yıllarda İstanbul'a gelmiştir. Burada sanat kariyerine devam eden İbrahim Tatlıses, kendisine soy adını veren Yılmaz Tatlıses ile de tanışmıştır.

Kara Kız ve Beni Yakma Gel Sevdiğim plakları ile sanat kariyerinde ilk eserlerini hayranlarının beğenisine sunmuştur. Müzik kariyerinin yanı sıra sinema kariyerine de başlayan İbrahim Tatlıses Ayağında Kundura-Ceylan filmiyle ekranlara çıkmıştır. 1979 yılında ise Kara Yazma filmi ile ileride eşi olacak Perihan Savaş ile birlikte rol almıştır.

İbrahim Tatlıses müzik kariyerinin yanı sıra yönetmenlik, oyunculuk, senaristlik, söz yazarlığı, köşe yazarlığı, bestecilik, programcılık ve gıda, film, yapım, turizm, havacılık ve yayıncılık gurubu alanlarında da çalışmalar yürütmektedir.

İbrahim Tatlıses ilk evliliğini Şanlıurfa'da Adalet Durak ile yapmıştır. Bu evlilikten üç çocuğu olan Tatlıses, daha sonra Perihan Savaş ile birlikte yaşamıştır. Perihan Savaş'tan da Melek Zübeyde adında bir kızı olan Tatlıses, daha sonra Derya Tuna ile evlenmiştir ve İdo Tatlıses adında bir oğulları olmuştur. En son ise Ayşegül Yıldız ile evlenen Tatlıses'in Elif Ada adında bir kızı vardır.

İbrahim Tatlıses'in albümleri

1970: Kara Kız

1974: İbrahim Tatlıses

1975: Ben İnsan Değil Miyim

1975: Bir Yol Göster

1975: Şaşkın

1976: İbrahim Tatlıses

1977: İbrahim Tatlıses

1978: Doldur Kardeş İçelim

1980: Ceylan

1981: Gülmemiz Gerek

1982: Yaşamak Bu Değil

1983: Yalan

1984: Benim Hayatım

1985: Mavi Mavi

1986: Gülüm Benim

1987: Allah Allah/ Hülya

1988: Kara Zindan

1988: Fosforlu Cevriyem

1989: İnsanlar

1990: Söylim mi

1991: Vur Gitsin Beni/ Yemin Ettim

1992: Ah Keşkem

1993: Mega Aşk

1994: Haydi Söyle

1995: İbrahim Tatlıses Klasikleri

1996: Ben De İsterem

1998: At Gitsin

1999: Selam Olsun

2001: Yetmez Mi

2003: Tek Tek

2004: Aramam

2005: Sizler İçin

2007: Bulamadım

2008: Neden

2009: Yağmurla Gelen Kadın

İbrahim Tatlıses'in oynadığı filmler

1978-Sabuha

Ayağında Kundura

Toprağın Oğlu

1979 -Kara Yazma

Kara Çadırın Kızı

Fadile

1980 -Ayrılık Kolay Değil

Çile

1981-Seni Yakacaklar

Yaşamak Bu Değil

Tövbe

1982- Yalan

Alişan

Nasıl İsyan Etmem

1983 -Yorgun

Günah

Futboliye

1984- Sevdalandım

1985 Mavi Mavi

Sevmek

Yalnızım

1986 -Gülümse Biraz

Yıkılmışım Ben

Sarhoş

1987- Allah Allah

Gülüm Benim

Dertli Dertli

1988- Aşıksın

Hülya

Bir Kulum İşte

Kara Zindan

Ben İnsan Değil Miyim

1989- Ceylan

Fosforlu Şahin

1992- Aşık Oldum

1993- Tetikçi Kemal

1997- Fırat

2006- Bulamadım

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