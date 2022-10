İbn-i Sina'nın mucize karışımı incir ve zeytinyağı nasıl hazırlanır?

Tıbbın babası İbn-i Sina'nın önerdiği reçeteler her derde deva oluyor. Doğa da bulunan her bitkinin besinin bir faydası olduğunun altını çizen İbn-i Sina'nın özellikle her derde deva incir ve zeytin yağıyla hazırladığı karışımı günümüz uzmanları tarafından herkese öneriliyor

Şimdiye kadar hazırladığı mucizevi karışımlarla hemen hemen her hastalığa doğal ilaçlar yapan İbn-i Sina'nın hazırladığı en ilgi çeken karışımı kuru incir ve zeytinyağı... Önerdiği reçetelerle her derde deva bulan İbn-i Sina'nın mucize karışımının tarifi şöyle: MALZEMELER 250 gram kuru incir 1 litre zeytinyağı NASIL YAPILIR? İncirleri iyice yıkayın. Daha sonra küp küp kesin. Kestiklerinizi bir kavanozun içerisine koyup zeytin yağını üzerine dökün. Kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza edin. Beş gün sonra sabah, akşam olacak şekilde iki kere tüketebilirsin. ZEYTİNYAĞI VE İNCİR KARIŞIMININ FAYDALARI - Karışım doğru şekilde yapılıp tüketildiğinde vücudun bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı güçlendirir. Aynı zamanda kanserli hücrelerin oluşumunu önler. - Astım ve solunum hastalıklarının kompilikasyonlarını azaltır. - Sonbaharın etkili meyvelerinden biri olan incir, bağırsakları hareketlendirerek kabızlık riskini azaltır. Ayrıca vücuttaki yağ yakma oranını hızlandırır. Mide sağlığını da destekleyerek reflü ve ülser gibi hastalıklara yakalanmayı azaltır. - Hem incir hem zeytin güçlü antioksidanlar olduklarında bu karışım vücudu temizlemede etkili olur. - Kemik ve kas yapılarını güçlendirerek ileri yaşlarda görülme ihtimali olan hastalıkların riskini azaltır. - Yapılan araştırmalarda bu karışımın en çok kadınlarda görülen meme kanserini önlediği gözlemlenmiştir. - Kanın dengesini koruyarak kalp sağlığını da olumlu yönde destekler. - Karaciğerdeki toksinlenmeyi azaltarak cilt sağlığını da korur. .