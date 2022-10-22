İbn-i Sina'nın mucize karışımı incir ve zeytinyağı nasıl hazırlanır?
Tıbbın babası İbn-i Sina'nın önerdiği reçeteler her derde deva oluyor. Doğa da bulunan her bitkinin besinin bir faydası olduğunun altını çizen İbn-i Sina'nın özellikle her derde deva incir ve zeytin yağıyla hazırladığı karışımı günümüz uzmanları tarafından herkese öneriliyor
2022-10-22 13:45:03
Şimdiye kadar hazırladığı mucizevi karışımlarla hemen hemen her hastalığa doğal ilaçlar yapan İbn-i Sina'nın hazırladığı en ilgi çeken karışımı kuru incir ve zeytinyağı...
Önerdiği reçetelerle her derde deva bulan İbn-i Sina'nın mucize karışımının tarifi şöyle:
MALZEMELER
250 gram kuru incir
1 litre zeytinyağı
NASIL YAPILIR?
İncirleri iyice yıkayın. Daha sonra küp küp kesin. Kestiklerinizi bir kavanozun içerisine koyup zeytin yağını üzerine dökün. Kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza edin. Beş gün sonra sabah, akşam olacak şekilde iki kere tüketebilirsin.
ZEYTİNYAĞI VE İNCİR KARIŞIMININ FAYDALARI
- Karışım doğru şekilde yapılıp tüketildiğinde vücudun bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı güçlendirir. Aynı zamanda kanserli hücrelerin oluşumunu önler.
- Astım ve solunum hastalıklarının kompilikasyonlarını azaltır.
- Sonbaharın etkili meyvelerinden biri olan incir, bağırsakları hareketlendirerek kabızlık riskini azaltır. Ayrıca vücuttaki yağ yakma oranını hızlandırır. Mide sağlığını da destekleyerek reflü ve ülser gibi hastalıklara yakalanmayı azaltır.
- Hem incir hem zeytin güçlü antioksidanlar olduklarında bu karışım vücudu temizlemede etkili olur.
- Kemik ve kas yapılarını güçlendirerek ileri yaşlarda görülme ihtimali olan hastalıkların riskini azaltır.
- Yapılan araştırmalarda bu karışımın en çok kadınlarda görülen meme kanserini önlediği gözlemlenmiştir.
- Kanın dengesini koruyarak kalp sağlığını da olumlu yönde destekler.
- Karaciğerdeki toksinlenmeyi azaltarak cilt sağlığını da korur.
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