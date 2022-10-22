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Karınca yüzünün yakın çekimi sosyal medyaya damga vurdu!

Bir teknoloji şirketi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasına, 'karınca yüzü'ne ait yakın çekim fotoğraf damga vurd

21 Saat Önce
2022-10-22 13:41:41
Karınca yüzünün yakın çekimi sosyal medyaya damga vurdu!

Bir teknoloji şirketinin düzenlediği fotoğraf yarışmasına bir karıncanın yüzüne ait fotoğraf damga vurdu.

Litvanyalı doğa fotoğrafçısı Eugenijus Kavaliauskas, "Karınca" fotoğrafıyla yarışmaya katıldı.

Mikroskobik düzeyde çekilen karınca yüzüne ait o fotoğraf, birinci seçildi.

Korku filmi sahnelerini andıran kare, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. .

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