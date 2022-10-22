Karınca yüzünün yakın çekimi sosyal medyaya damga vurdu!
Bir teknoloji şirketi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasına, 'karınca yüzü'ne ait yakın çekim fotoğraf damga vurd
2022-10-22 13:41:41
Bir teknoloji şirketinin düzenlediği fotoğraf yarışmasına bir karıncanın yüzüne ait fotoğraf damga vurdu.
Litvanyalı doğa fotoğrafçısı Eugenijus Kavaliauskas, "Karınca" fotoğrafıyla yarışmaya katıldı.
Mikroskobik düzeyde çekilen karınca yüzüne ait o fotoğraf, birinci seçildi.
Korku filmi sahnelerini andıran kare, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. .
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