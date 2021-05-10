Hipnofobik misiniz?

Yemek yemek, nefes almak gibi doğal bir ihtiyaç olan uyku, kişilerde kimi zaman korkuya yol açabiliyor...

Vücudun sağlıklı çalışması için gerekli olan hormonlar uyku sırasında salgılanmaktadır.

Bunun yanı sıra kişinin gücünü toplaması, yeni güne enerjik uyanması için kaliteli ve düzenli uyuması gerekir. Yemek yeme ve nefes alma gibi doğal bir ihtiyaç olan uykudan korkma durumu ise hipnofobi olarak adlandırılan psikolojik bir rahatsızlıktır.

Kişiler uyumak istemezler

Uykudan korkma (Hipnofobi) hastalığında kişi, çeşitli sebeplerden dolayı için uyumak istemez ve uyku saati öncesi endişe hissetmeye başlar. Uykudan korkma hastalığı olan kişiler uyku sırasında kendini çaresiz hisseder ve ani bir tehlikeye karşı tepki veremeyeceğini düşünür. Kişi, aynı zamanda huzur bozacak kâbus görmekten dolayı da uyumak istemeyebilir.

Nedeni tam bilinemiyor

Uykudan korkma hastalığının oluşma nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak bazı hastalıklar, korkular ve durumların uykudan korkma hastalığına neden olabileceği düşünülüyor. Çocukluk döneminde sıkça görülen kâbuslar uykudan korkma hastalığını tetikleyebilir. Bu kâbusların sürekli devam edeceğinin düşülmesi ile çocukluk ya da ergenlik döneminde hastalık kendini gösterebilmekte.

Şu belirtiler var

Uykudan korkma hastalığının çeşitli belirtileri bulunur. Bu belirtilerin çoğunluğu kişinin uykusunu alamaması ve vücudun dinlenmemesinden dolayı ortaya çıkar. Uykudan korkma hastalığında sıklıkla görülen belirtiler şunlardır:Uyuyabilme ile ilgili anksiyete,Duygu-durum bozukluğu,Uyumaktan kaçma,Nefes darlığı,Ağız kuruluğu,Terleme•Mide bulantısı,Çarpıntı,Yorgunluk,Depresyon...

Nasıl engellenebilir?

Yaşam tarzını değiştirmek, uykudan korkma hastalığı erken evrede olan kişilerde etkili olabilen bir yöntemdir. Yeni bir hobi yardımıyla endişeleri unutmaya çalışmak, spor vb. aktiviteler ile vücudu yorgun hale getirmek kimi zaman hipnofobinin önüne geçebilir. Yoga ve meditasyon gibi kas gevşetme ve stres kontrol teknikleri de hastalığı bulunan kişilere tavsiye edilir. Gevşeme teknikleri ile kişinin hem nefesini yönetmesi hem de uykuya odaklanması amaçlanır. Böylece korkudan dolayı ortaya çıkan panik ve gerginlik atakları engellenebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.