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Akşener ile Kılıçdaroğlu birlikte iftar yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iftar yemeğinde bir araya geldi.

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10.05.2021 00:30:46
Akşener ile Kılıçdaroğlu birlikte iftar yaptı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle gerçekleşen iftar yemeği için İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iftar yemeğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam iftarımızı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yaptık. Gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan