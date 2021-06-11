Eklem ağrılarınız Bursit olabilir!

Kemik üzerini kaplayan yumuşak dokuların (bursa) içerisinde sıvılar oluşur ve bunlar kese halini alır. Bu durum bursit hastalığının oluşması halidir.

Omuz ve diz bölgesinde şişlikler ve ağrı sıkça görülebiliyor. Bu bölgelerde iltihaplanma ile kendini gösteren bursit, özellikle ağrılar nedeniyle hastaların hareket kabiliyetini kısıtlamakta ve günlük yaşamlarını etkilemekte. Bursit; kemik üzerini kaplayan yumuşak dokuların (bursa) içerisinde sıvılar oluşur ve bunlar kese halini alır. Bu durum bursit hastalığının oluşması halidir. En çok görüldüğü yerler; dirsekler, omuzlar ve kalça kemikleridir.

Hangi bölgelerde görülüyor?

Vücudun çeşitli eklem yerlerinde ve kemiklerin üzerinde synovial bursa ya da bursa denilen içi sıvı dolu kesecikler bulunmaktadır. Kemiklerin üzerini kaplayan bursanın görevi kemik uçlarının sürtünmesini önlemek. Bu keseciklerin iltihaplanması bursit hastalığı nedir sorusunun da cevabıdır. Genellikle omuz, kalça ve dirsek kemiklerinde görülen bursit sıklıkla hareket eden eklemlerin yer aldığı diz, ayak bileği ve topuklarda da görülmektedir.

Hangi belirtileri veriyor?

Bursitin şiddetine ve türüne göre belirtiler kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte bursaların bulunduğu bölgelerde iltihaplanma olanlarda genel olarak görülen belirtiler şunlardır:Hareket ve basınçla birlikte artan ağrı,Bursitin olduğu bölgede şişkinlik ve hassasiyet,Hareket kabiliyetinde azalma, Enfeksiyon nedeniyle yüksek ateş,Bursitin olduğu bölgede ısı artışı ve kızarıklıklar. Bursitin özel olarak görüldüğü bölgelerde farklı belirtiler de gözlemlenmektedir

Tedavi yöntemleri

Bursit tedavisi hastalığın yerine ve şiddetine göre planlanmaktadır. İltihaplanma görülen bölge erken evrede teşhis edildiği takdirde istirahatle tedavi edilirken şiddetli vakalarda bu iltihap antibiyotikler ve ağrı kesicilerle birlikte tedavi edilebilmektedir. Bursit tedavisinde kullanılan ilaçlar mutlaka doktor kontrolünde ve düzenli olarak alınmalı.

Şiddetli iltihaplanmalarda bursit tedavi edilmediği takdirde, iltihaplanmanın görüldüğü bölge genişlemeye başlamaktadır. İhmal edilen bursit tüm bölgeye yayılmakta ve ardından kana karışarak vücut fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumda çoğunlukla cerrahi operasyona ihtiyaç duyulmaktadır.

Ameliyat aşaması

Bursit ameliyatı genellikle cerrahi olmayan tedavi yöntemlerinden sonuç alınamadığı durumlarda son çare olarak gerçekleştirilmektedir. Günümüzde genellikle kapalı yöntemle yapılan operasyon nadiren de olsa açık olarak da yapılmaktadır. Bursitin görüldüğü bölgede birkaç cm'lik kesiler açılarak yapılan ameliyatta amaç; şiş ve içi sıvı dolu olan bursanın alınmasıdır. Aynı zamanda ödeme neden olan farklı kese ya da kemik oluşumları varsa bunlar da temizlenmektedir.

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