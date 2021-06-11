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ABD: Türkiye'yi S-400 konusunda uyarmaya devam ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Türkiye'yi S-400 alımının olumsuz sonuçlarıyla ilgili uyarmaya devam ettiklerini söyledi.

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11.06.2021 00:10:16
ABD: Türkiye'yi S-400 konusunda uyarmaya devam ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bugünkü basın toplantısında, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımını değerlendirdi.

Price, açıklamasında "Rus S-400'leri, NATO donanımıyla uyumlu değil, NATO teknolojilerinin güvenliğini tehdit ediyor, Türkiye'nin NATO üyesi olarak kendi taahhütleriyle uyumlu değil. Türkiye'yi, bu sistemi kabul etmemesi yönünde uyardık, uyarmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önemli bir NATO üyesi olarak, S-400'e sahip olma ile ittifak kapsamındaki taahhütler arasındaki çelişkiyi anlamasının önemli olduğunu savunan ABD'li diplomat, "(ABD Başkanı Joe) Biden'in Türk mevkidaşını görme fırsatı olacak" hatırlatmasını yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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