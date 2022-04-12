Kalsiyum nelerde var? Kalsiyum eksikliği nelere yol açar? Kalsiyum eksikliğini gidermek için ne yapılmalıdır? Kalsiyum, insanlar dahil tüm canlı organizmaların ihtiyaç duyduğu bir mineraldir. En önemli etkisi kemikler ve dişler üzerinedir. Peki ama vücuda kalsiyum desteği nasıl sağlanır? Kalsiyum eksikliği ve fazlalığı hangi hastalıklara davetiye çıkarır? Kalsiyum eksikliği ve fazlalığı nasıl anlaşılır? İşte merak edilen kalsiyum konusu...

Kalsiyum eksikliğini gidermek için ne yapılmalıdır? Kalsiyum, insanlar dahil tüm canlı organizmaların ihtiyaç duyduğu bir mineraldir. En önemli etkisi kemikler ve dişler üzerinedir. Peki ama vücuda kalsiyum desteği nasıl sağlanır? Kalsiyum eksikliği ve fazlalığı hangi hastalıklara davetiye çıkarır? Kalsiyum eksikliği ve fazlalığı nasıl anlaşılır? İşte merak edilen kalsiyum konusu...

Kalsiyum nelerde var?

Kalsiyum birçok üründe doğal olarak yer alır. Fakat besinden besine, taşıdığı kalsiyum miktarı değişmektedir. İçinde kalsiyum bulunan besinler;

Süt, süt ürünler ve peynir çeşitleri

Tohumların birçoğu (haşhaş, chia, susam)

Kabuklu yemişler (ay çekirdeği, badem, ceviz, fındık)

Soya ve soya içeren besinler

Yeşil yapraklı sebzeler (brokoli, bamya, lahana)

Kuru incir

Tahin ve pekmez

Zenginleştirilmiş unla yapılan ekmek ve mamuller

Kılçığıyla yenilebilen balıklar (hamsi, papalina, sardalya)

Kalsiyum eksikliği nelere yol açar?

Kalsiyum eksikliği kendini yorgunluk ve halsizlik ile gösterebilir. FAkat her yorgun ve halsiz kişide de kalsiyum eksikliği vardır denemez. En iyi tanı için bir uzmana başvurmak gerekir.

Saç incelmesi, kuruması ve dökülmesi

Yorgunluk

Kemik zayıflaması/güçsüzlüğü

Unutkanlık

El ve kollarda uyuşmalar

Diş eti hassasiyeti

Kasılma ve kramplar

Odaklanma zorluğu

Gelişim geriliği

Cilt kuruluğu

Kalsiyum yüksekliği hangi hastalıklara neden olabilir?

Kan kalsiyum düzeyinin yüksek seyretmesi böbrek taşına neden olabilirken pankreas bezi üzerine etki ederek pankreatit oluşmasına da yol açabilmektedir. Kandaki kalsiyum düzeyi yüksekliği aynı zamanda mide salgısını artırarak ülser ve gastrite neden olabilir kabızlık, bulantı ve kusma gibi şikayetler görülebilmektedir.

Kalsiyum eksikliğini öğrenmek için hangi doktora gidilir?

Yukarıda yer alan belirtilerden şüpheleniyorsanız, kalsiyum eksikliğiniz olabilir. Vücudunuzdaki kalsiyum eksikliği için test yaptırmanız gerekmektedir. Hastanelerdeki fahiliye polikliniklerinden randevu alarak doktorunuza durumunuzu açıklamanız gerekir.

Kalsiyum eksikliğini gidermek için ne yapılmalıdır?

Kalsiyum eksikliğini gidermek için, içerisinde kalsiyum barındıran besinler tüketilmelidir. İçerisinde kalsiyum bulunan; süt, süt ütünleri, yeşil yapraklı sebzeler ve balık gibi ürünler tüketebilirsiniz.

Eğer bir uzmana danışarak ilaç takviyesi aldıysanız, bu ilacı da ihmal etmemelisiniz. .