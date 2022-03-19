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TIMETURK / SAĞLIK / Ayvanın faydaları nelerdir?

Ayvanın faydaları nelerdir?

Soğuk havalarda en çok tüketilen sonbahar meyvesi olan ayvanın insan sağlığı için birçok faydası bulunmaktadır. Bol lifli ve hoş lezzetli olan ayva, soğuk havalarda en çok ihtiyaç duyduğumuz besinler arasında bulunmaktadır. Peki, ayvanın sağlığa faydaları nelerdir?

1 Saat Önce
2022-03-19 12:48:07
Ayvanın faydaları nelerdir?

Ayva, Gülgiller familyasına ait bir meyvedir. Anadolu'dan Avrupa'ya yayılan ve 650 yılında Yunanistan'da yetiştirildiği ve oradan diğer Avrupa ülkelerine yayıldığı düşünülmektedir. Birçok kişi ayvanın neye iyi geldiğini ve faydalarını internet üzerinden araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Ayvanın insan sağlığına faydaları nelerdir?

Ayva tüketimi özellikle regli ağrısı gibi çeşitli vücut ağrılarını da geçirmektedir.

Lifli yapısı sayesinde bağırsak sağlığını da koruyan ayva aynı zamanda diyabet hastaları tarafından da tercih edilmektedir.

Antioksidan özellikler içeren ayva vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olmaktadır.

Alerjik reaksiyonların önlenmesine yardımcı olan ayva göz sağlığına da iyi gelmektedir.

Ayvanın dilimleri eklem ağrılarına iyi gelir.

Dilimlenmiş ayva yaralara, şişliklere ve göğüs ucu ağrılarına iyi gelir.

Ayva suyu cilt yaralarının, akne ve lekelerin tedavisinde yardımcı olur.

Dilimlenmiş ayva gözaltı morluklara iyi gelir.

C vitamini açısından zengin meyveler ve sebzeler vücudumuzdaki zararlı serbest radikalleri azaltmaya yardımcıdır.

Strese karşı koruyarak vücudumuzun zayıf düşmesini önler.

Ayva bağışıklığı güçlendirir.

İçerisinde bulunan zengin vitamin ve mineraller sayesine bağışıklık sistemini güçlendiren ayva vücudu hastalıklardan korurken birçok hastalığın da iyileşmesini hızlandırmaktadır.

Grip ve nezle gibi hastalıkların çabuk iyileşmesini sağlamaktadır.

Odaklanma gibi zihinsel problemlere de iyi gelmektedir.

Ayvanın yemenin zararları nelerdir?

Ayva meyvesi çok tüketildiğinde kabızlığa sebep olur. Hamileler ve ilaç tüketen bireyler doktoruna danışıp tüketmelidir. .

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