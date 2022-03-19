Ayvanın faydaları nelerdir?

Soğuk havalarda en çok tüketilen sonbahar meyvesi olan ayvanın insan sağlığı için birçok faydası bulunmaktadır. Bol lifli ve hoş lezzetli olan ayva, soğuk havalarda en çok ihtiyaç duyduğumuz besinler arasında bulunmaktadır. Peki, ayvanın sağlığa faydaları nelerdir?