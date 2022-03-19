Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçı ertelenir mi? Kar yağışı Süper Lig maçlarını erteler mi? Süper Lig'de 30. hafta maçları oynanıyor. İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışları nedeniyle 19 Mart Cumartesi günü oynan maçların ertelenme ihtimali spor severler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş 30. haftada sahasında Atakaş Konyaspor'u ağırlayacak.

Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçı ertelenir mi? Kar yağışı Süper Lig maçlarını erteler mi? Süper Lig'de 30. hafta maçları oynanıyor. İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışları nedeniyle 19 Mart Cumartesi günü oynan maçların ertelenme ihtimali spor severler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş 30. haftada sahasında Atakaş Konyaspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözülmesine az bir süre kala heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediliyor. Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor yoluna emin adımlarla ilerliyor. Şampiyonluğun en güçlü favorisi olan bordo mavili takım taraftaralarına şampiyonluk coşkusu yaşatmak istiyor.

Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçı ertelenir mi?

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle İstanbul'da yoğun kar yağışları yeniden başladı. Kar yağışları nedeniyle İstnbul'da pek çok tedbir de hayata geçirildi. Süper Lig'in 30. haftasında İstanbul'da oynanacak olan Beşiktaş- Atakaş Hatayspor maçının ertelenip ertelenmeyeceği maç saatinde belli olacak.

Süper Lig 30. hafta maçları

18.03.2022 20:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 3 - 0 YUKATEL KAYSERİSPOR

18.03.2022 20:20 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3 - 2 TRABZONSPOR A.Ş.

19.03.2022 13:30 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

19.03.2022 16:00 GÖZTEPE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

19.03.2022 16:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

19.03.2022 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

20.03.2022 13:30 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - GZT GİRESUNSPOR

20.03.2022 13:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ALTAY

20.03.2022 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

20.03.2022 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR .