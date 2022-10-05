Ayakta kötü koku nasıl gider? Ayak tırnağı bakımı I Ayakta nasır, siğil tedavisi

Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı adımların çok önemli olduğunu söyleyen Dr. Bahar Öznur, ayak sağlığı hakkında bilgiler verdi. Ayakta kötü koku nasıl gider? Ayak tırnağı bakımı nasıl yapılır? Ayakta nasır, siğil tedavisi nasıl olur? sorularını cevapladı...

Acıbadem Ankara Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Bahar Öznur, sağlıklı bir yaşam için ayak bakımının son derece önemli olduğunu aktardı. Ayaklarda aşırı terleme ve koku gelişiminin birçok insan için büyük bir problem olduğunu söyleyen Dr. Öznur, “Buna bir de mantar enfeksiyonu eklenince kaşıntı kızarıklık ve pullanmalar gelişir ve bu durum günlük hayatta çok ciddi sıkıntılar yaratabilir. Tırnakta kalınlaşma, renk değişiklikleri ve tırnak batmaları eklenebilir. Her ne kadar mantar hastalıkları sağlıklı bireylerde sadece kozmetik problemler oluştursa da özellikle yaşlı ve diyabetik hastalarda çok daha ağır seyreden bakteriler enfeksiyonlara zemin hazırlamaktadır. Bu yüzden ayak bakımı ve mantar enfeksiyonlarının tedavisi son derece önemlidir” dedi.

Ayakta kötü koku nasıl gider? Ayak tırnağı bakımı nasıl yapılır? Ayakta nasır, siğil tedavisi nasıl olur? İşte cevaplar...

Kötü koku oluşumunun tedavisi önemlidir

Ayakta hijyenin sağlanması ile kötü koku oluşumunun önüne geçilebileceğine vurgu yapan Dr. Bahar Öznur, ilk yapılması gerekenin ayaktaki bakteri miktarını azaltmak olduğunu söyledi. Dr. Öznur sözlerine şöyle devam etti: “Hijyen açısından ayakların her gün yıkanması ve çok iyi kurulanması gerekir. Nemli ayaklar mantar oluşturabileceğinden özel antiseptik solüsyonlar ve kremler ayrıca terletmeyen özel çoraplar kullanılabilir. Günlük olarak ayakkabıların değiştirilmesi veya kullanılan ayakkabının hava alan kumaş veya deri materyali olması da son derece önemlidir.”

Tırnak bakımı eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır

“Tırnak bakımı özellikle son yıllarda çok önem kazanmış kalıcı oje uygulamaları ile popüler hale gelmiştir. Burada özellikle uygun hijyenik şartlarda, kişiye özel steril aletlerin kullanımı çok önemlidir” diyen Bahar Öznur “Ortak kullanılan manikür ve pedikür aletleri; mantar ve bakteriyel enfeksiyonların yanı sıra Hepatit B ve Hepatit C başta olmak üzere kan teması ile geçen pek çok hastalığa neden olabilir. Kalıcı oje kullanımına bağlı alerjik kontakt dermatit ve tırnak hasarı gelişimi de son yıllarda artış göstermiştir. Tırnak bakımı bu konuda eğitim almış kişiler tarafından steril aletlerle yapılmalıdır. Oje uygulamaları aralıklı yapılmalı ve tırnağın arada serbest kalması sağlanmalıdır. Ayrıca tırnağın yoğun nem ve keratin içeren solüsyonlar ve kremler ile desteklenmesi gerekir.

Şeker hastalığı tırnakları etkiliyor

Tırnak mantarının bulaşıcı bir hastalık olup nemli ayaklarda daha yoğun görüldüğünü de aktaran Bahar Öznur “Şeker hastalığı varlığında görülme oldukça sıklığı artar. Mantar steril olmayan manikür ve pedikür aletleriyle bulaşabilir. Hastalığın tedavisinde uzun süreli ağızdan antifungal ilaçlar, solüsyonlar ve lazer tedavileri uygulanmakta bu da en az 6 ay sürmektedir. Bu yüzden tırnakta kalınlaşma renk değişikliği görülüyor veya yumuşak ve çabuk kırılıyorsa tırnak mantarı olabilir ve tedavi edilmesi gerekir. Kişinin ayak parmak aralarını da kontrol etmesi önemlidir. Ayak parmak arasında kabuklanma, soyulma, tabanda pullanmalar kaşıntı kabarcıklar gelişmiş ise mutlaka dermatoloji hekimi tarafından tedavi edilmelidir” dedi.

Nasırların tedavisi niye önemlidir?

Nasırı ayak tabanında ve parmak kenarında ağrılı sert kabarıklıklar olarak tanımlayan ve tedavisi hakkında da konuşan Dr. Bahar Öznur sözlerine şunları ekledi: “Genellikle nasır olarak tanı alır. Ancak çoğunlukla viral siğil ile karıştığından ayırıcı tanı önemlidir. Nasır oluşumu kişinin ayak basış şeklini etkileyebilir ve kalça ve diz problemlerine zemin hazırlar. Ayrıca özellikle diyabetik hastalarda ağrıya duyarlılık azalır ve birey nasırın altında gelişecek bir enfeksiyonu hissedemez. Bu hastalarda enfeksiyon ilerlemesi halinde deriden kemiğe kadar yayılabilir ki bu durum uzuv kaybına dahi sebebiyet verebilir. Bu yüzden diyabetik hastalarda düzenli ayak kontrolü ve varsa nasırın tedavisi gerekir. Tedavi için cilt hastalıkları uzmanına başvurmak gerekir.”