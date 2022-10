Güç Yüzükleri 7. bölüm ne zaman çıkacak? Güç Yüzükleri (Rings of Power) 7 bölüm çıktı mı? Amazon Prime Video'nun en popüler dizilerinden olan Güç Yüzükleri'nde 1. sezonun sonuna geliniyor. 8 bölümden oluşan Güç Yüzükleri dizisinin geride kalan 6. bölümün ardından 7ç. bölüm sabırsızlıkla bekleniyor. Peki Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri 7. bölüm ne zaman çıkacak?

Güç Yüzükleri 7. bölüm ne zaman çıkacak? Güç Yüzükleri (Rings of Power) 7 bölüm çıktı mı? Amazon Prime Video'nun en popüler dizilerinden olan Güç Yüzükleri'nde 1. sezonun sonuna geliniyor. 8 bölümden oluşan Güç Yüzükleri dizisinin geride kalan 6. bölümün ardından 7ç. bölüm sabırsızlıkla bekleniyor. Peki Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri 7. bölüm ne zaman çıkacak?

Sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran ve Oscar ödüllerini silip süpüren Yüzüklerin Efendisi film serisinin dizi olarak ekranlara geleceği yıllar öncesinden açıklanmıştı. Yüzüklerine Efendisi dizisi 4 yıl beklemenin ardından nihayet yayına girdi. Amazon Prime Video'da ilk bölümü 2 Eylül'de yayınlanan Güç Yüzükleri (Rings of Power) dizisinde ilk 6 bölüm geride kaldı. Heyecanın dozunun giderek arttığı dizide 7. bölüm merakla bekleniyor. Güç Yüzükleri (Rings of Power) tutkunları 7. bölüm ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor.

Güç Yüzükleri 7. bölüm ne zaman çıkacak?

Güç Yüzükleri (Rings of Power) 7. bölüm 7 Ekim Cuma günü yayınlanacak. Dünya genelinde 2022 yılında en çok izlenen dizilerin başında gelen Güç Yüzükleri (Rings of Power) dizisinde ilk 6 bölüm izleyici ile buluştu. Dizinin 1. sezonu bitmeye yaklaşırken şimdiden 2. sezon ne zaman çıkacak? sorusu dizi severler tarafından araştırılmaya başlanıyor. Güç Yüzükleri (Rings of Power) 7. bölüm ise 7 Ekim cuma günü Amazon Prime Video'da yerini alacak.

Güç Yüzükleri (Rings of Power) 7 bölüm çıktı mı?

Amazon Prime Video'nun sevilen dizisi Güç Yüzükleri dizisinin ilk 2 bölümü 2 Eylül'de platformda yerini aldı. Amazon Prime Video'nun dizisi Güç yüzükleri haftalık olarak yayınlanıyor. Dizi 1 hafta sonra yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Güç Yüzükleri (Rings of Power) 7. bölüm 7 Ekim'de Amazon Prime Video'da yayınlanacak.

Güç Yüzükleri (Rings of Power) 2. sezon ne zaman çıkacak?

8 bölümden oluşan Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri (Rings of Power) 1. sezonu 2 Eylül 2022 tarihinde başladı. 8 bölümden oluşan dizinin 1. sezon finali 14 Ekim'de yapılacak. Güç Yüzükleri (Rings of Power) dizisi 2. sezon çekimlerine de başlandı. Dizinin 2. sezonu 2023 yılının yaz aylarında Amazon Prime Video'da yerini alması bekleniyor.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri diğer bölümler ne zaman çıkacak?

Güç Yüzükleri dizisinin toplam 5 sezon sürmesi bekleniyor. İşte 1. sezon bölümleri ve çıkış tarihleri;

1. Bölüm çıkış tarihi: 2 Eylül 2022

2. Bölüm çıkış tarihi: 2 Eylül 2022

3. Bölüm çıkış tarihi: 9 Eylül 2022

4. Bölüm çıkış tarihi: 16 Eylül 2022

5. Bölüm çıkış tarihi: 23 Eylül 2022

6. Bölüm çıkış tarihi: 30 Eylül 2022

7. Bölüm çıkış tarihi: 7 Ekim 2022

8. Bölüm çıkış tarihi: 14 Ekim 2022

Güç Yüzükleri hakkında

Güç yüzükleri, J.R.R. Tolkien evreninde yer alan kurgusal büyülü nesneler.

Noldor ırkı tarafından ikinci çağda kurulmuş Eregion'da bulunan ve başını Celebrimbor'un çektiği elfler tarafından dövülmüşlerdir. Celebrimbor, Feanor'un torunuydu ve bu soyun demircilik yeteneği tüm Orta Dünya'da ünlüdür. İkinci çağın 1200 yılında, kendisine Annatar diyen bir adamdan hediyeler almaya başladılar. Annatar onlara demircilik hakkında yeni yetenekler vermeyi önerdi. Elrond ve Gil-Galad'ın uyarılarına rağmen bunu kabul ettiler ve Annatar, Eregion'a geldi. 300 yıl boyunca Annatar'ın yanında kaldılar ve ondan büyülü yüzükler yapmayı öğrendiler. 1500 yılında ilk güç yüzüğü yapıldı ve bunu takip eden yüzyıllarda tam 16 tane güç yüzüğü dövüldü. Her yüzüğün kendine ait değerli bir taşı vardı. Daha sonra Elfler kendilerine üç güç yüzüğü dövdü; Nenya, Narya ve Vilya.

Ama Eregion elflerinin bilmediği bir şey vardı o da aslında Annatar sandıkları adamın gerçekte karanlıklar efendisi Sauron olduğuydu. Mordor'un Hüküm Dağı'nda diğer yüzükleri kendine bağlayabilecek Tek Yüzük'ü dövdü. Onun sayesinde bu güç yüzüklerinin efendisi olacaktı. Yüzüğü bitirdiğinde Elfler onun Sauron olduğunu anladılar ve kendilerine ait olan üç yüzüğü çıkardılar. Sauron öfkelendi ve Mordordan büyük bir orduyla çıkarak Eregiona saldırdı bu saldırı sırasında Celebrimbor öldürüldü ve Eregion yağmalandı. Fakat üç güç yüzüğünü Elfler saklamıştı. 7 yüzük cücelere verildi fakat cüceler de yaratılıştan büyüye karşı dayanıklıydılar, güç yüzükleri onları etkilemedi. Sauron cücelerin üstüne yürüyerek bu yüzükleri geri aldı. İnsanlara verilen dokuz güç yüzüğü amacına ulaştı ve kullanıcılarını Sauron'un hizmetine soktu. Bu dokuz köle Nazgul ya da yüzük tayfları olarak adlandırıldılar.

Sauron Elfler ve insanların Son İttifak Savaşı'nda yenik düştü. İsildur Tek Yüzük'ü yok etmedi ve Tek Yüzük ona ihanet ederek onun ölümüne yol açtı. Tek Yüzük, Anduin'de kayboldu. Böylece bu üç güç yüzüğü kullanılabilir duruma geldi. Tek Yüzük tekrar ortaya çıktığında bir Hobbit olan Frodo Baggins tarafından, Sauron'un ~5000 (4860) yıl önce dövdüğü yer olan Hüküm Dağı'nda ateşe atılarak yok edildi. Böylece üç güç yüzüğü de dahil tüm güç yüzükleri gücünü kaybetti.